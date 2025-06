Das Warten hat ein Ende: «Squid Game» geht in die dritte und letzte Runde. Bild: reddit

Freitag geht's los! 20 Memes, die dich auf das «Squid Game»-Finale vorbereiten

Nach einem fiesen Cliffhanger der zweiten Staffel haben die Fans ungeduldig gewartet, morgen ist es endlich so weit: Am 27. Juni startet auf Netflix die dritte und letzte Staffel von «Squid Game». Für die Binger unter uns gibt es ausserdem weitere grossartige Neuigkeiten: Der Streaming-Dienst soll alle sechs Episoden auf einmal veröffentlichen.

Wird es Seong Gi-hun gelingen, die tödlichen Spiele zu zerstören?

Hier ist der Trailer zum grossen Serienfinale:

Aufgeregt? Wir stimmen uns schon mal mit ein paar der legendärsten Memes zur koreanischen Thriller-Serie ein.

Schön: Die dritte Staffel erscheint Freitag

Nicht so schön: Es wird die letzte Staffel sein



Seong Gi-Hu hätte die Wahl gehabt. Er hätte auch einfach ins Flugzeug steigen und seine Tochter besuchen können ...

Wetten, niemand würde mehr über Rot rasen?

So hübsch die Kulisse ist, so krass ist der Inhalt der Serie.

Du, bevor du «Squid Game» schaust – und du danach.

Diese Szene bringt den härtesten Kerl (oder die krasseste Frau!) zum Weinen.

Du, wie du versuchst, in Ruhe die Staffel zuende zu schauen, ohne vorher vom Internet gespoilert zu werden.

Es gibt aber auch Parallelen zur Arbeitswelt ...

Du am ersten Tag bei der Arbeit. Du nach einem Jahr.

Du beim Vorstellungsgespräch: Ich bin gut in allem – ausser bei den Dingen, bei denen ich es nicht bin.

Tinder-Date, Vorstellung vs. Realität

Für alle, die alt genug sind, um Takeshi's Castle noch zu kennen: Werde meinen Kindern erzählen, dass das «Squid Game» war

Was uns in der Schule beigebracht wurde vs. was in der Prüfung abgefragt wird

Ich den ganzen Tag vs. Ich morgens um 3 Uhr

Das HR in der Firma: Keine Angst, wir sind deine Freunde

Auch das HR ...

Der X-Knopf, wie er sieht, dass alle anderen PlayStation-Knöpfe Spass bei «Squid Game» haben.

Eure nächste Aufgabe: Den USB-Stick beim ersten Mal richtig herum reinstecken

Deine aktuelle finanzielle Situation

Wie Squid Game verlaufen wäre, wenn ich es gewesen wäre: «Möchten Sie gerne ein Spiel mit mir spielen?» – «Nein, danke.»

Dein Problem für die nächsten Tage ...

Immerhin ist morgen Freitag aka Wochenende.

Ins Bett zu einer vernünftigen Zeit vs. Squid Game bingen bis 4 Uhr morgens

