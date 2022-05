Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker Anfang April in London: Nun besuchte sie ihn erstmals im Gefängnis. Bild: keystone

People-News

Boris Becker: So lief der Besuch seiner Freundin Lilian im Londoner Gefängnis

Boris Becker hat im Gefängnis zum ersten Mal Besuch bekommen. Nun wird darüber berichtet, wie die Begegnung ablief und was seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro dem Ex-Tennisstar kaufte.

Ein Artikel von

Als Lilian de Carvalho Monteiro in dieser Woche zum ersten Mal Boris Becker im Londoner Gefängnis Wandsworth besuchte, konnte das Paar die Zeit nicht in Zweisamkeit geniessen. «Bild» will erfahren haben, wie genau der Besuch der politischen Risikoanalystin bei der verurteilten Tennislegende, die offenbar verzweifelt wirkte, ablief.

Demnach haben sich die 33-Jährige und der 54 Jahre alte Becker in einem grösseren Raum treffen müssen. Mit dabei: 36 weitere Gefangene sowie deren Angehörige, zudem neun Gefängniswärter. Die beiden haben sich dem Bericht zufolge umarmen dürfen und während des einstündigen Besuchs auch Händchen gehalten, als sie an einem Tisch sassen.

Schokoriegel, Kaffee und Cola

Lilian de Carvalho Monteiro hatte eine grosse, vollgepackte Sporttasche mit ins Gefängnis gebracht. Der Inhalt: nicht bekannt. Fest stehe hingegen, dass sie alles wieder mit nach Hause habe nehmen müssen. Dennoch konnte sie ihrem Partner offenbar etwas Gutes tun. Zum einen mit ihrer Anwesenheit und zum anderen soll sie ihm eine Cola, zwei Kaffee und einen Schokoriegel gekauft haben. Das Paar hatte sich im Sommer 2021 zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt.

Boris Becker war am 29. April 2022 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und daraufhin direkt vom Gericht ins viktorianische Wandsworth-Gefängnis mit der hohen Sicherheitskategorie B gebracht worden. Die Haftanstalt hat einen üblen Ruf . Es wimmele dort von Mäusen und Ratten. Essensreste würden achtlos aus den Zellen geworfen, Gewalt sei an der Tagesordnung – mit steigender Tendenz.