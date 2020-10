Leben

«Dschungelcamp 2021» doch nicht abgesagt! Diese Änderung ist aber geplant

Bild: RTL

Seit Wochen wird gemunkelt, wie und ob das Dschungelcamp nächstes Jahr stattfinden könnte. Nach Australien wollte man die Promis nicht reisen lassen. Die Produktion wurde somit auf ein altes Schloss in Wales verlegt. Wie die "Bild"-Zeitung am Donnerstag berichtet, soll die Show komplett abgesagt werden. Grund für die Zwangspause von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" sollen die steigenden Infektionszahlen durch die Corona-Pandemie sein. Doch nun hat sich RTL dazu geäußert: Das Dschungelcamp soll als Dschungelshow stattfinden!

"Der Dschungel ist nicht abgesagt", so RTL-Chef Jörg Graf. "Es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden. Die aktuelle Corona-Lage zwingt uns tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen." Jedoch fällt auf, dass nicht vom "Dschungelcamp", sondern einer "Dschungelshow" gesprochen wird.

Kurze Zeit später meldet sich auch RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner zu Wort. Er erklärt, man habe "bis zuletzt gehofft", die Show ähnlich wie der britische Ableger "I'm a Celebrity - Get me out of Here!", der im November laufen soll, in Wales produzieren zu können. "So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität. Deshalb planen wir eine neue, spannende IBES-Show mit Sonja und Daniel In Deutschland. Die Zuschauer können sich auf ein großes Spektakel im Januar freuen."

Zu den Kandidaten hat die Mediengruppe dennoch nichts verraten. Bisher wurden Modeschöpfer Harald Glööckler, GNTM-Model Zoe Saip oder "Bachelor in Paradise"-Liebling Filip Pavlovic als mögliche Kandidaten gehandelt. (Seb, t-online)

