People-News

Musk-Tochter Vivian Wilson posiert in Dessous für Rihanna-Kampagne

Rihanna setzt bei ihrer neuen Dessous-Kampagne auf Überraschungen und starke Botschaften. Für die aktuelle Valentinstags-Aktion ihrer Marke Savage x Fenty hat sie Vivian Wilson als Model verpflichtet.

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Leben»

Vivian Wilson, die trans* Tochter von Elon Musk, ist 21 Jahre alt und arbeitet sich seit einiger Zeit Schritt für Schritt in der Modewelt nach oben. Bereits auf der Fashion Week 2025 in New York legte sie einen beeindruckenden Auftritt hin.

Vivian Wilson steht zunehmend im Rampenlicht. Bild: keystone

Genau wie ihr Vater hält sie sich mit klaren Ansagen nicht zurück und ist sehr aktiv bei Social Media, jedoch vertritt sie denkbar gegensätzliche Standpunkte. Nun lässt sie Fotos für sich sprechen.

Vivian Wilson startet als Model für Rihanna durch

In der Kampagne mit dem Titel «Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite» ist Vivian Wilson unter anderem gemeinsam mit Schauspielerin Lovie Simone und Model Emma Arletta vor antiken Statuen zu sehen.

Gekleidet ist sie in einen geblümten BH, dazu trägt sie ein passendes Spitzen-Minikleid und rote Strumpfhosen. Goldene Hängeohrringe und Lippenstift in dunklem Rot vervollständigen den Look. Es ist Wilsons bislang grösster öffentlicher Auftritt als Model.

Vivian Wilson (r.) posiert für Rihannas Kampagne. Bild: Savage X Fenty

Vivian Wilson mit Vater Elon Musk zerstritten

Aufsehen erregte Vivian Wilson unter anderem durch ihren klaren Bruch mit Vater Elon Musk. Seit ihrem Coming-out als trans* Frau mit 16 Jahren distanziert sie sich öffentlich von ihm. Zwei Jahre später beantragte sie, seinen Nachnamen ablegen zu dürfen.

In einem Interview mit «Teen Vogue» erklärte sie im Frühjahr 2025, dass sie sich auch nicht mehr allzu sehr mit Elon Musk beschäftigt: «Ich gebe niemandem diesen Platz in meinen Gedanken. Die Einzigen, die in meiner Vorstellung frei leben dürfen, sind Dragqueens.»

Trotz öffentlicher Aufmerksamkeit bleibt Wilson zurückhaltend. In «The Cut» offenbarte sie, es noch vor wenigen Jahren genossen zu haben, anonym zu sein. Heute zeigt sie sich deutlich selbstbewusster.

Die erste Model-Erfahrung sammelte sie 2025 mit der Marke Wildfang, es folgten Shootings für Tomboyx und im Herbst ihr Runway-Debüt bei der New Yorker Fashion Week für das Label Chrishabana.

Über ihren Weg in die Modebranche sagte sie im Gespräch mit «Vanity Fair», dass sie früher nie Haut gezeigt habe – selbst am Strand nicht. Das Fotoshooting sei für sie ein Schritt gewesen, sich selbst mehr Selbstbewusstsein zu beweisen.

Auch Rihanna lässt sich ablichten

Rihanna selbst ist ebenfalls Teil der Kampagne. Auf aktuellen Aufnahmen trägt sie unter anderem rote Spitze und zeigt sich kurz nach der Geburt ihrer Tochter Rocki erneut in starker Pose. Die Sängerin erklärte gegenüber «WWD», dass ihre Marke Liebe in all ihren Formen feiere.