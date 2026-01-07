Trump blödelt bei Rede rum und bringt Simultanübersetzer ins Schwitzen

Video: watson/lucas zollinger

Trump blödelt bei Rede rum – und der Simultanübersetzer so 🗣

US-Präsident Donald Trump hat am 6. Januar im Repräsentantenhaus in Washington, D.C., zu den Abgeordneten der verschiedenen Bundesstaaten gesprochen.

Während der Rede kam der 79-Jährige darauf zu sprechen, dass seine Ehefrau, First Lady Melania, es nicht möge, wenn er bei Auftritten seine Tanz- und Pantomime-Einlagen aufführe. Trumps Tanzbewegungen zum Song «YMCA» von den Village People sind seit seiner Wahlkampfphase berüchtigt.

Trotz der Abneigung seiner Ehefrau gab Trump auch noch eine Kostprobe seiner Markenzeichen zum Besten. Er hampelte auf der Bühne herum und machte onomatopoetische Geräusche. Letzteres schien besonders einen arabischen Simultanübersetzer herauszufordern:

Trump zufolge soll seine Frau besonders empfindlich auf seine Pantomime-Einlagen zum Thema Gewichtheben reagieren. Diese kamen in der Vergangenheit jeweils zum Einsatz, wenn Trump über Transgender-Athletinnen im Frauensport sprach.

Beim Simultanübersetzer, der alles gab, um Trumps Onomatopoesie auf Arabisch ebenfalls wiederzugeben, handelt es sich um Siavash Ardalan von «BBC Persian». Er hat einen Clip der Rede selbst auf der Plattform X geteilt und dazu geschrieben: «Ich musste noch nie eine politische Rede live übersetzen, in der der Redner nonverbale Geräusche macht ... bis heute.» (lzo)

