William trägt endlich eine Krone! Als «sexiest Glatzkopf der Welt». Wie kommt's???

Es gibt ja angeblich für jeden Topf einen Deckel und für jeden Promi irgendeinen Titel und sei es bloss Germany's Next Topflappen. Kronprinz William hat bereits etliche Titel, nämlich Prince of Wales, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay, Duke of Cambridge, Earl of Chester, Earl of Carrick, Earl of Strathearn, Baron Carrickfergus, Baron of Renfrew, Lord of the Isles, Prince und Great Steward of Scotland. Und ein paar mindere mehr.

2010, die Frisur sitzt noch, wenn auch schon etwas zurückgezogen. Bild: AP Clarence House Press Office

Keiner von ihnen hatte bisher mit Sex zu tun. Doch jetzt ist alles anders, «Wissenschaft» sei Dank. William ist jetzt «World’s Sexiest Bald Man 2023», also der sexiest Glatzkopf der Welt. Bitte? Wie kommt's?

Die dafür zuständige Agentur Reboot verrät nicht, wie lange es den Titel schon gibt, ob 550 oder erst 45 Jahre – wahrscheinlich wurde er aber erst zum zweiten Mal überhaupt verliehen, denn William habe Vin Diesel «entthront», heisst es.

2023: Spärlicher Flaum krönt das irgendwann einmal gekrönt werdende Haupt. Bild: keystone

Die Kriterien sind von eiserner Wissenschaftlichkeit. Knallharte, wahrscheinlich an der ETH oder gleich im CERN entwickelte Prüfungsprozesse.

Berücksichtigt wurden nämlich nicht nur das Volumen des Suchbegriffs «William». Berücksichtigt wurden auch das Vermögen (very sexy), der «goldene Schnitt», also die idealen Proportionen des Kopfes, die Stimmlage, die möglichst nahe an der Wohlfühlfrequenz von 96 Hertz liegen sollte, der «shine factor», also eine möglichst gleichmässige Strahlkraft des entblössten Körperteils. Ja, die Strahlkraft.

Und weil er in allen Kriterien beinahe perfekt abschneidet, kommt William auf 9,88 von 10 Punkten.



Bild: www.imago-images.de

Auf Platz 2 liegt der geschlagene Vin Diesel mit 8,81 Punkten.

Auf Platz 3 Jason Statham mit 8,51 Punkten.

Auf Platz 4 Samuel L. Jackson mit 7,31 Punkten.

Auf Platz 5 Jeff Bezos mit 7,12 Punkten.

Auf Platz 6 Michael Jordan mit 7,05 Punkten.

Auf Platz 7 Dwayne Johnson mit 6,90 Punkten.

Auf Platz 8 Shemar Moore mit 6,75 Punkten.

Auf Platz 9 Shaquille O'Neal mit 6,50 Punkten.

Auf Platz 10 Terry Crews mit 6,32 Punkten.

Vor einem Jahr lag William übrigens selbst erst auf dem fünften Platz. Mit lausigen beziehungsweise haarigen 6,13 Punkten. Erster war Vin Diesel, zweiter Stanley Tucci.

