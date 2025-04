Diese Stars könnten Britney Spears in ihrem Biopic spielen

Eine weitere Star-Besetzung wäre auch Schauspielerin Emma Roberts. Laut der «Cosmopolitan» habe sie Interesse an der Rolle.

Im Gespräch um die Rolle ist auch eine andere Prominente mit grossem Gesangstalent: Sabrina Carpenter. Auf ihrer Tour hat sie schonmal Spears’ Song ... «Baby One More Time» gesungen.

Positiver sind die Stimmen zu Influencern Addison Rae, welche auch Erfahrung als Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin mitbringt. Rae habe dem «OK! Magazine» aber vor Kurzem gesagt, sie sehe sich nicht in der Rolle der Sängerin, weil niemand es verdient hätte, Spears zu verkörpern.

Schon länger gibt es Spekulationen darum, wer Spears im Biopic spielen könnte. Hoch gehandelt wird dabei Schauspielerin Millie Bobby Brown, bekannt aus «Stranger Things». Schon vor drei Jahren sprach sie in einer Talkshow darüber, dass sie die Sängerin liebend gerne verkörpern würde. Ihre seit neuestem blonden Haare und die Kleidung der 90er und 00er Jahre lassen die Gerüchteküche noch weiter brodeln.

Universal Pictures besitzt bereits die Rechte an Spears’ Memoiren «The Woman in Me», worin Spears mit dem Showbiz, einstigen Liebschaften und dem eigenen Vater abrechnet. Im Biopic soll es ebenfalls um diese missbräuchlichen Strukturen gehen, und darüber «wie wir Menschen behandeln, junge Menschen, Stars, die wir glauben zu besitzen, Frauen, Mütter», sagte Chu schon 2024 dem «Hollywood Reporter».

Chu könne noch nicht wirklich was zum Projekt sagen. Da er aber grosser Spears-Fan sei, wolle er ihrer Geschichte gerecht werden – was Zeit brauche. Momentan gebe es erste Ansätze und Ideen. Sicher ist aber, dass auch die Sängerin beim Projekt «sehr involviert» sein werde. Produzieren werde den Film wahrscheinlich Marc Platt, der schon «Wicked» oder «Natürlich blond» herausgebracht hat.

Lange war es gar nicht sicher, ob überhaupt ein Biopic über Britney Spears erscheinen wird. Die Sängerin selbst hat sich über die sozialen Medien immer nur vage geäussert. Auch in den Medien wurde nur spekuliert. Bis der Film erscheinen wird, soll es laut Regisseur Jon M. Chu ebenfalls noch ein wenig dauern. Dies hat er gegenüber dem US-Magazin «Billboard» angedeutet .

Nach 13 Jahren unter Vormundschaft erhält Britney Spears am 12. November 2021 von einem Gericht in Los Angeles ihre Freiheit zurück. Ihre Fans feiern dies ausgelassen. 11 emotionale Bilder aus LA.

