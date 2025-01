bild: watson.ch

Darum müssen bei watson-User Bruno Wüthrich die Frauen aktiv werden

Weiter geht es mit dem Frage-und-Antwort-Spiel mit legendären Usern. Heute mit Bruno Wüthrich.

team watson

Wie alt bist du?

Bruno Wüthrich: Seit 25 Jahren bin ich 40 Jahre alt.

Welchem Stereotyp entsprichst du am ehesten?

Schwierig zu sagen. Eigentlich gar keinem.

Was ist das Teuerste, das du dir je gekauft hast?

Das war 1983 ein neues Auto. Ein Honda für 17'000 Franken.

Was ist «People of watson»? watson-UserInnen sind die besten. Das ist wohl unbestritten. Und einige davon haben Legendenstatus erreicht. Und was macht man mit Legenden? Man baut ihnen ein Denkmal – in Form eines Interviews.

An welchem Besitz hängst du am meisten?

An meinem alten, grossen Tisch, 1994 für 500 Franken in der Brockenstube der Heilsarmee in Zürich gekauft.

Wenn nicht du selbst, wer wärst du am liebsten? Und warum?

Das habe ich mir noch nie überlegt. Ich bin gerne mich selbst.

Wann bist du glücklich?

Immer, wenn die Sonne scheint. Aber auch, wenn es regnet.

Was ist deine grösste Angst?

Dereinst zu sterben. Also von dieser Welt gehen zu müssen. Aber die Angst wird kleiner.

Welche Eigenschaft nervt dich an anderen am meisten?

Das ist unterschiedlich und hat auch mit den Erwartungen, die ich an diese Person habe, zu tun. An einer Partnerin würde mich nerven, wenn sie misstrauisch ist und mir dauernd hinterhertelefonieren würde, um zu erfahren, was ich gerade mache. Ich will das von ihr auch nicht wissen. Etwas Eifersucht ist ok. Misstrauen aber nicht!

Welche Eigenschaft an dir magst du am wenigsten?Meine Verfressenheit. Um die Folgen davon einigermassen im Griff zu haben, absolviere ich seit Jahren bis zu fünf Trainings in der Woche.

Ebenfalls verfressen und stark: Terrence Hill und Bud Spencer. Doch verglichen wird unser Bruno mit einem anderen Schauspieler.

Welches ist dein hässlichster Körperteil?

Keine Ahnung. Ich finde eigentlich nichts an mir wirklich hässlich.

Wer wäre dein Wunschkandidat, um dich in einem Biopic zu spielen? Und wer wäre realistisch?

Ich glaube, ich müsste mich selbst spielen. Aber um einen Hinweis zu geben: Man hat mich schon mit Meister Proper, Buddha (als ich noch etwas mehr Bauch hatte) oder mit Bruce Willis (ist allerdings schon einige Zeit her und stimmte meines Erachtens nicht so richtig) verglichen. Alle Drei haben jedoch eine ähnliche Haarpracht wie ich.

Bruce oder Bruno? Sterben wollen sie beide nicht. Bild: Twentieth Century Fox of Germany GmbH

Wie viel verdienst du?

Das sage ich nicht. Aber es ist nicht viel.

Das liebe/hasse ich an meinem Beruf

Ich liebe an meinem Beruf, dass ich viel mit interessanten Leuten sprechen und deshalb immer viel lernen kann. Mein Blickfeld wird ständig erweitert.

Was wolltest du als Kind werden?

Pilot.

Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du beruflich machen?

Wohl das Gleiche, was ich heute mache. Aber über sowas mache ich mir keine Gedanken.

Welche an dich gerichtete Beleidigung vergisst du niewieder?

Ich bin heute durchschnittlich gross (176 cm). Aber während meiner ganzen Schulzeit war ich mit Abstand der Kleinste in der Klasse, was aber nicht schlimm war, weil ich bereits damals über sehr viel Körperkraft verfügte. Aber als ich dann in die Pubertät kam, wurden bei uns immer so Feste organisiert (genannt «Fez»), wo man als Jüngling ein Mädchen mitbringen musste. Ohne Begleitung konntest du da nicht hin. Ich war nie an so einem Fez. Zweimal wurde ich, als ich den Mut gefasst hatte, ein Mädchen zu fragen, ausgelacht und mir wurde gesagt, mit so einem … würde sie ganz sicher nirgendwo hingehen. Das hat mich mein ganzes Leben irgendwie begleitet und dazu geführt, dass bei mir später immer die Frauen aktiv werden mussten. Sonst hätte ich wohl nie eine Beziehung gehabt. Zum Glück sind aber jeweils Frauen aktiv geworden.

«Bruno at the party», Bleistiftzeichnung (1085) von Wassily Memedinsky

Was würde dein Leben am meisten verbessern?

Mein Leben muss nicht besser werden. Ich liebe mein Leben so, wie es ist.



Welchen Sex-Skill hättest du am liebsten?

Die Skills, die ich am liebsten hätte, haben nichts mit dem Sexakt selbst zu tun, sondern mit dem Vorher. Ich hätte gerne das Feeling, das mir sagt, wann eine Frau gerne Sex mit mir haben möchte. Ich habe keine Mühe, mit Frauen ins Gespräch zu kommen. Das klappt immer prima. Aber dann geht es irgendwie nicht weiter (ausser, die Frau winkt mit dem Zaunpfahl). Ich erkenne die Zeichen nicht (das scheint mir einfach nicht gegeben). Andererseits kann ich die Frauen auch nicht darauf ansprechen. Das geht seit meinen Erlebnissen als Jüngling (siehe weiter oben) irgendwie nicht mehr.

Was war der schrägste Ort, an dem du je Sex hattest? Gibt es da schräge Orte? Also, ich weiss nicht. Ich hatte mal im Wald Sex. Das war an einem Nachmittag, und eine Schulklasse kam vorbei.

Worüber hast du zuletzt gelogen?

Das weiss ich nicht. Ich lüge eigentlich nie.

Was ist deine grösste Errungenschaft?

Meine Firma, die ich vor vier Jahren zusammen mit anderen gründete und die auf einer Idee von mir basiert, und um deren Existenz wir immer noch kämpfen.

Mehr Sex, mehr Geld oder mehr Fame?

Da würde ich den Sex nehmen.

Wie würdest du gerne in Erinnerung bleiben?

Als guter Mensch.

Welches ist die wichtigste Lektion, die dich das Leben gelehrt hat?

Das ist veränderbar. Mal ist es dies, dann wieder das. Alles, was ich gelernt habe, ist wichtig.

Welches war dein peinlichster Moment?

Es gab einige peinliche Momente in meinem Leben. Zum Beispiel damals im Wald, beim Sex, als die Schulklasse vorbeikam.

Welche Hausarbeit nervt dich am meisten?

Putzen.

Gleicht Bruno aufs Haar – nur das mit dem Putzen scheint Herr Proper mehr zu mögen als unser Bruno, Bild: mrclean.com

Was war der beste Kuss deines Lebens?

Der allererste. Ich war damals bereits mehr als 17 Jahre alt. Es kam von ihr aus. Ich hätte mich nie getraut. Diesen Kuss vergesse ich nie!

Woran denkst du beim Masturbieren?

Meistens an die Frau, die ich gerade begehre.

Beschreibe dich selbst in drei Wörtern?

Intelligent, stark, selbstbewusst.

Mit diesen Personen hätte ich gerne einen Gruppenchat.

Die sieben Bundesräte.

Provozierst du gerne (und weshalb)?

Ja, ich sehe mich auch als Provokateur. Weil man mit Provokationen andere aus der Reserve locken kann und so interessante Diskussionen entstehen.

Was nervt dich bei den watson-Kommentaren am meisten?

Mich nervt, wenn diejenigen, welche die Kommentare moderieren, nicht erkennen, welches Potenzial hinter einer Provokation steckt und den Kommentar aus falsch verstandener politischer Korrektheit einfach nicht durchlassen oder hinterher wieder löschen. So was finde ich a) sehr kurzsichtig und b) extrem nervig.

Gibt es etwas, was du dir von früher zurückwünschst?

Ja, dass etwas weniger online gedatet wird und die Kontaktaufnahme wieder mehr in Klubs, Bars oder sonstwo stattfindet. Dass überhaupt das Leben wieder vermehrt in der realen und etwas weniger in der digitalen Welt stattfindet. Das Internet ist ein Segen. Ich möchte es nicht missen. Aber all die sozialen Medien – die sind einfach zu viel! Es war gemütlicher früher. Viel stressfreier. Action hatten wir aber trotzdem.