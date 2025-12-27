wechselnd bewölkt-1°
Wir zeigen dir die Anfangsszene, du nennst den (weihnachtlichen) Film

Zwischen Weihnachten und Neujahr haben die meisten von uns Zeit, um einfach wieder mal aufs Sofa zu sitzen, die Festtage zu verdauen und den Fernseher anzuschmeissen.

Wie viele Filme, die so typischerweise in den Weihnachtsferien im TV laufen, erkennst du anhand nur eines Bildes von der Anfangsszene?

Wir zeigen dir die Anfangsszene, du sagst uns, welchen weihnachtlichen Film wir suchen

Wie viele Punkte hast du geholt? Schreibe es in die Kommentare!

