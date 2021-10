Welcome to India! 22 Bilder aus Indien, die dein Fernweh stillen

Wir begeben uns wieder mal auf eine Reise, dieses Mal nach Indien. Wir wollen wissen, was das Internet hergibt, wenn wir nach Bildern und GIFs aus dem grossen Subkontinent suchen.

Was denken die Menschen über das Land? Und vor allem: was für lustige Bilder hält das Land für uns bereit? Schauen wir es uns an.

Daher kommt wohl der Ausdruck: Ich muss ‹schnell› auf den Zug.

Wahrlich ein «Schlangen»-Bändiger.

Wenn die Rasur zum Kunstwerk wird.

Die Motivation, die Hausaufgaben zu erledigen, scheint hier so gross, wie das Sicherheitsbewusstsein klein.

Wie würdest du es machen, wenn du einen Sessel transportieren müsstest, es in der Fahrerbox aber nicht genügend Platz hat?

Wo kein Kläger, da kein Richter. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Wer wird denn da gleich Panik kriegen?

Ein Kampf, den wir alle schon mal verloren haben.

Auch wenn für diese Arbeit fünf Leute beschäftigt sind, schneller kann es wohl kaum jemand.

Ein Besuch in Indien würde sich wohl besonders während des Lichterfestes lohnen. 😅

«Indien bei Nacht während Diwali (Lichterfest).»

In Indien sind Kühe heilig und dürfen sich so einiges erlauben ... 😅

Was bei uns der Unspunnenstein ist, ist in Indien der Ilavatta kal – nur ohne das Werfen.

Ich weiss, es ist mehr als gefährlich. Die Leistung ist dennoch beachtlich, es sind immerhin sieben Menschen, 1 Huhn und drei Hunde.

In Sachen Requisiten sind sie ganz einfallsreich – und kostengünstig.

Das Land ist so vielfältig, da treffen schon mal ganz verschiedene Welten aufeinander.

Was wäre Indien ohne Bollywood?

Scheint wirklich ein gutes und strapazierfähiges Velo zu sein.

Indien ist für seine Küche bereits weltweit bekannt. Dass die Zubereitung ihr aber in nichts nachsteht, wissen nur die wenigsten.

Da hatte wohl jemand alle indischen Götter auf seiner Seite.

Mit dem Dwarkadhish-Tempel beweisen sie ihr Talent zur Architektur ...

... ebenso mit dem Kailasa-Tempel.

Hat jemand noch Guthaben für Ausland-SMS und kann ihm gratulieren?

«Alles Gute zum Geburtstag für mich, Rakesh. Bitte gratuliert mir!»

Es wird wirklich jeder Platz genutzt, sogar da, wo es keinen gibt.

(smi)