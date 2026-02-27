sonnig18°
Ariel: Neue Schweizer Bachelorette äussert sich zu Flat-Eart-Aussage

Video: watson/lucas zollinger

Neue Bachelorette Ariel nimmt Stellung zu Flat-Earth-Aussage in Dschungelcamp

27.02.2026, 15:5927.02.2026, 15:59

Die 22-jährige Ariel ist der Stern am (Schweizer) Reality-TV-Himmel. Nachdem sie sich erst kürzlich bis in die letzten Runden des RTL-Dschungelcamps durchgekämpft und dort mit ihrer polarisierenden Art für Schlagzeilen gesorgt hat, wurde bekannt gegeben, dass sie die neue Schweizerin Bachelorette auf 3+ sein wird.

TeleZüri hat die Baslerin, die mit bürgerlichem Namen Valeria heisst, in die Sendung TalkTäglich eingeladen – unter anderem, um herauszufinden: Wie viel von Ariel ist wirklich echt? Ist sie nur eine Persona?

Dabei kam auch eine Szene zur Sprache, die im Dschungelcamp für Wirbel gesorgt hat. Ariel hat dort nämlich behauptet, die Erde sei flach. Und damit – sowohl bei den Mitteilnehmerinnen und Mitteilnehmern als auch bei den Medien – für erregte Reaktionen gesorgt. In der Talkshow verriet sie nun, was es damit wirklich auf sich hatte:

Video: watson/lucas zollinger

Wenn du dir das ganze, rund 22-minütige Gespräch mit Ariel anschauen willst, findest du es hier.

(lzo)

Mehr zum Thema:

Weitere aktuelle Videos:

Das Alpamare öffnet seine Rutschbahnen wieder – das sind die Reaktionen vor Ort

Video: watson/flavia kälin, yann lengacher

Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder

Video: watson/Lucas Zollinger

«State of the union»-Rede: Das sagt US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation

Video: watson/lucas zollinger
