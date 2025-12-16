People-News

George Clooney erklärt, warum er keine Kuss-Szenen mehr dreht

George Clooney galt jahrzehntelang als die Verkörperung des charmanten Frauenhelden. Nun zieht er selbst einen Schlussstrich – aus persönlichen und altersbedingten Gründen.

Elena Rothammer / t-online

George Clooney hat sich in zahllosen Filmrollen an der Seite von Stars wie Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones oder Violante Placido als romantischer Hauptdarsteller bewährt. Doch von nun an möchte der 64-Jährige keine Kussszenen mehr drehen – das verriet er in einem Interview mit der britischen «Daily Mail».

US-Schauspieler George Clooney. Bild: keystone

Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei vor allem sein Alter gewesen. Auch ein Gespräch mit seiner Frau, der 47-jährigen Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, habe eine Rolle gespielt. Worum genau es in dem besagten Gespräch ging, liess der Schauspieler offen.

Stattdessen verwies Clooney auf eine bekannte Hollywood-Legende: «Ich versuche, den Weg zu gehen, den Paul Newman gegangen ist: ‹Okay, ich küsse keine Mädchen mehr.›» Newman, der im Jahr 2008 starb, wurde wie Clooney über Jahrzehnte hinweg als attraktiver Leinwandstar gefeiert, übernahm später in seiner Karriere aber keine romantischen Hauptrollen mehr.

Bereits im Jahr 2022 hatte Clooney öffentlich über unangenehme Erfahrungen mit Drehpartnerinnen gesprochen. In einem Gespräch mit der «New York Times» erinnerte er sich an eine Szene zu Beginn seiner Karriere, bei der seine Herangehensweise beim Küssen nicht gut ankam: «Der Regisseur sagte: ‹Nicht so.› Und ich sagte: ‹Mann, das ist mein Stil! So mache ich das auch im echten Leben!›»

Auch das Alter macht Clooney zu schaffen. Im aktuellen Interview mit der «Daily Mail» betonte er, körperlich noch immer gut in Form zu sein. Er könne beim Basketball noch mitspielen, obwohl seine Mitspieler deutlich jünger seien. Trotzdem sei er sich der Realität bewusst: «Ich kann immer noch mithalten, ich bin in Form. Aber in 25 Jahren bin ich 85 Jahre alt. Es spielt keine Rolle, wie viele Müsliriegel man isst, das ist eine reale Zahl.»

Bekannt wurde Clooney in den Neunzigerjahren durch die Krankenhausserie «Emergency Room». Mit dem Actionfilm «From Dusk Till Dawn» gelang ihm 1996 der Sprung auf die grosse Kinoleinwand. Heute ist er zweifacher Oscarpreisträger. Seit 2014 ist er mit Amal Clooney verheiratet, die gemeinsamen Zwillinge Ella und Alexander wurden 2017 geboren.