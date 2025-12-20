freundlich
Anno 1968 verraten Hollywoodstars ihre Lieblings-Weihnachts-Drinks

Der perfekte Xmas-Drink? Fragen wir diese Hollywoodstars von anno dazumal!

Bild: watson/instagram
Was trinkt Cary Grant am liebsten an Weihnachten? Oder Mia Farrow? Paul Newman? So viel sei verraten: ganz schön unterschiedliche Vorlieben, diese Promis!
20.12.2025, 12:3120.12.2025, 12:31
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Was ist der perfekte Weihnachts-Drink? Glühwein? Eierlikör? Oder ein Champagner-Cocktail?

In seiner Dezember-Ausgabe von 1968 ging das amerikanische Town & Country Magazine dieser Frage nach – und befragte Hollywood-Prominente dazu. Besser noch: Sie veröffentlichten die Antworten auch als Sammelkarten – von denen wir euch hier eine Auswahl präsentieren! Prost allerseits!

Cary Grant

Eine absolute Hollywood-Legende – und er wünscht sich vor allem ... Ruhe. Und den passenden Drink dazu.

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Scotch mit ein wenig Wasser. Und Ruhe. Das ist es, was ich mir zu Weihnachten wünsche.»

Mia Farrow

Jö, war sie jung! Und anno 1968 noch ein aufsteigender Star am Hollywood-Himmel, der eben noch seine erste grosse Hauptrolle hatte – im Horrorfilm «Rosemary's Baby».

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Chablis und Soda ... das ist der Drink, den ich zu jeder Jahreszeit am liebsten mag.»

Peter Ustinov

Anno 1968 pendelte der englische Schauspieler und Schriftsteller Peter Ustinov offenbar noch zwischen Paris und Hollywood. Später lebte er in der Schweiz, wo er auch das Bürgerrecht besass.

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Ich mag einen Montmartre, und der Name hat nichts damit zu tun, auch wenn Paris die einzige Stadt ist, in der ich einen festen Wohnsitz habe. Ein Montmartre wird mit 15 ml Cointreau, 15 ml süssem Wermut und 45 ml Gin oder Vodka zubereitet. Mit Cracked Ice gut umrühren – et voilà!»
Glüh' Me Baby One More Wein

Grace Kelly (aka Prinzessin Grazia von Monaco)

Grace Kelly zog sich 1956 aus dem Filmgeschäft zurück, als sie Prinz Rainer von Monaco heiratete. Dich zeitlebens galt sie dennoch als Teil der Hollywood-Familie.

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Mint Juleps sind zu Weihnachten einfach einzigartig. Frische Minze in einem Mint-Julep-Glas etwas zerstossen, eine Prise Zucker hinzugeben sowie viel zerkleinertes Eis und 45 ml Bourbon. Und für einen wirklich festlichen Drink gibst du noch einen Schuss weissen Rum darüber. Deliziös!»

Paul Newman

Bei Paul Newmans Antwort ... hmm. Da fragt man sich, ob er noch immer in seiner ikonischen Filmrolle aus «Cool Hand Luke» ist?

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Bier, insbesondere St.-Pauli-Bier. Ich trinke täglich zehn oder mehr Bier, und wenn es gut genug ist, um das ganze Jahr über mein Lieblingsbier zu sein, dann ist es auch gut genug für besondere Anlässe.»
Kommentar
Weshalb ich keinen Prosecco mehr trinke ... Und womit ich stattdessen anstosse

Liz Taylor & Richard Burton

Standesgemäss glamourös die Drinks-Wahl von Liz Taylor – hier noch zum ersten Mal mit Richard Burton verheiratet. Bekanntlich liessen sie sich später scheiden – und heirateten kurz darauf wieder.

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Dom-Pérignon-Champagner ist natürlich unser Favorit für die Feiertage – und das ganze Jahr über. Jahrgänge 1961, 1964 – und 1959, falls verfügbar.»

Anthony Quinn

«Zorba the Greek» (obwohl Quinn bekanntlich Mexikaner war) mag etwas Leichtes und Mediterranes zum Trinken. Ein weiser Entscheid.

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Gut gekühlter Weisswein ... er ist erfrischend und man kann viel davon trinken. Manchmal, zu Weihnachten, trinke ich gerne einen Gespritzten. Er ist leicht zu trinken und stört nicht den Appetit auf das Hauptgericht.»
History Porn
21 der wohl grossartigsten Bilder, die du je sehen wirst

Maria Callas

Streng genommen keine Hollywood-Schauspielerin – dafür aber die unangefochten grösste Opern-Diva aller Zeiten: La Callas.

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Vodka auf Eis – mit einer kleinen Scheibe saurer Gurke darin.»

Rock Hudson

Oh, danke, Herr Hudson, für diese präzise Rezeptangabe! Nicht der simpelste Drink hier, aber gehörig weihnachtlich!

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Weihnachts-Eierlikör mag ich sehr gerne. Und mein Rezept ist ziemlich einfach:
12 Eigelbe verquirlen, 300 g feinen Zucker hinzufügen und schaumig schlagen. Kühl stellen. Dann 9 dl Milch und 9 dl Vollrahm unterheben und dabei sehr langsam 1,4 Liter Bourbon hinzufügen. Wenn die Masse schön glatt ist, 12 steif geschlagene Eiweisse untermischen und mit geriebener Muskatnuss bestreuen.
Ein zusätzlicher Tipp: Handelsüblichen Eierlikör in Eiswürfelbehältern einfrieren. Aus der Form nehmen und auf hausgemachten Eierlikör geben (hält ihn kalt und macht ihn reichhaltiger).»
Ihr wollt Ugly Christmas Sweaters? IHR WOLLT UGLY CHRISTMAS SWEATERS??

Katharine Ross

Katharine Ross – frisch vom Erfolg in ihrer Rolle in «The Graduate» – bietet uns ein ziemlich elaborates, aber sehr unterhaltsames Getränkerezept an.

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Ich servier einen Cool Yule Punch: In eine Rührschüssel, die halb so gross ist wie meine Punschschüssel, leg ich sechs kleine rote Äpfel und sechs kandierte Pfirsiche, ordentlich mit den Stielen nach oben angeordnet. Ich giess Wasser darüber, lass aber Platz im Behälter, damit sich das Eis ausdehnen kann – und frier das Ganze ein. Wenn ich dann bereit zum Servieren bin, leg ich den Eisblock mit den Früchten in eine Punsch-Bowle, giess 4 Flaschen (2,8 Liter) kalifornischen Champagner und 1,4 Liter Wodka dazu und rühre vorsichtig, damit sich alles gut vermischt. Vorsichtig trinken – denn es hat einen ziemlichen Kick!»

James Mason

Was Schauspieler James Mason (u. a. «Lolita») hier als «polynesisch» beschreibt, ist ein klassischer Tiki-Cocktail. Weshalb dies weihnachtlich sein soll?

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Ich mag diesen Drink wohl, weil meine Kinder polynesische Restaurants mögen. Er heisst Beachcomber: Man mischt 15 ml Cointreau mit 60 ml Rum und 2 Spritzern Maraschino sowie dem Saft einer halben Limette. Gut schütteln und auf geraspeltem Eis servieren.»
Nun stehen die grossen Znacht-Einladungen an – und plötzlich wird einem Portwein angeboten

Leslie Caron

Als junge Tänzerin hatte Leslie Caron in den Fünfzigerjahren bereits ihren Durchbruch mit ihrer Hauptrolle im Musical «An American In Paris». Ihr Lieblingsdrink hat einen entsprechend stilgetreuen Namen.

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Dieser Drink ist als French Surprise bekannt und hat mich aufgrund meiner gallischen Wurzeln schon immer angesprochen. Ich mische 15 ml Cointreau, 15 ml Rum, 10 ml Zitronensaft und 15 ml französischen Brandy. Gut mit zerstossenem Eis schütteln und servieren.»

Gene Kelly

Leslie Carons Tanzpartner in besagtem «American In Paris» mag es süss-süss-SÜSS. Ein Brandy Alexander ist nämlich wie ein Dessert – mit Alkohol.

Town and Country December 1968 Issue - Hollywood Celebs name their favourite Christmas Drinks. https://www.instagram.com/p/DR5bLdEjut9/?img_index=1
Bild: instagram
«Der Alexander spricht wohl den kleinen Jungen in mir an – er schmeckt wie ein Schokoriegel, und irgendwie passen Weihnachten und Schokolade einfach gut zusammen. 15 ml frischer Rahm, 20 ml Crème de Cacao und 45 ml Gin oder Brandy mit Cracked Ice gut schütteln – und es schmeckt hervorragend.»

In diesem Sinne:

God jul, Merry Christmas, Gëzuar Krishtlindjen, Vrolijk Kerstfeest, Joyeux Noël, Mutlu Noeller, Feliz navidad, Sretan Božić, Prejeme Vam Vesele Vanoce, Весела Коледа, Hristos se rodi, Glædelig Jul, Boas Festas, Buon Natale, Herini Krismasi, Hyvää Joulua, Nadolig llawen, 메리 크리스마스, Καλά Χριστούγεννα, З Різдвом Христовим, கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள், メリー クリスマス, عيد ميلاد سعيد, 圣诞快乐 und Frohe Weihnachten allerseits!
