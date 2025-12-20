Der perfekte Xmas-Drink? Fragen wir diese Hollywoodstars von anno dazumal! Bild: watson/instagram

Was trinkt Cary Grant am liebsten an Weihnachten? Oder Mia Farrow? Paul Newman? So viel sei verraten: ganz schön unterschiedliche Vorlieben, diese Promis!

Was ist der perfekte Weihnachts-Drink? Glühwein? Eierlikör? Oder ein Champagner-Cocktail?

In seiner Dezember-Ausgabe von 1968 ging das amerikanische Town & Country Magazine dieser Frage nach – und befragte Hollywood-Prominente dazu. Besser noch: Sie veröffentlichten die Antworten auch als Sammelkarten – von denen wir euch hier eine Auswahl präsentieren! Prost allerseits!

Cary Grant

Eine absolute Hollywood-Legende – und er wünscht sich vor allem ... Ruhe. Und den passenden Drink dazu.

«Scotch mit ein wenig Wasser. Und Ruhe. Das ist es, was ich mir zu Weihnachten wünsche.»

Mia Farrow

Jö, war sie jung! Und anno 1968 noch ein aufsteigender Star am Hollywood-Himmel, der eben noch seine erste grosse Hauptrolle hatte – im Horrorfilm «Rosemary's Baby».

«Chablis und Soda ... das ist der Drink, den ich zu jeder Jahreszeit am liebsten mag.»

Peter Ustinov

Anno 1968 pendelte der englische Schauspieler und Schriftsteller Peter Ustinov offenbar noch zwischen Paris und Hollywood. Später lebte er in der Schweiz, wo er auch das Bürgerrecht besass.

«Ich mag einen Montmartre, und der Name hat nichts damit zu tun, auch wenn Paris die einzige Stadt ist, in der ich einen festen Wohnsitz habe. Ein Montmartre wird mit 15 ml Cointreau, 15 ml süssem Wermut und 45 ml Gin oder Vodka zubereitet. Mit Cracked Ice gut umrühren – et voilà!»

Grace Kelly (aka Prinzessin Grazia von Monaco)

Grace Kelly zog sich 1956 aus dem Filmgeschäft zurück, als sie Prinz Rainer von Monaco heiratete. Dich zeitlebens galt sie dennoch als Teil der Hollywood-Familie.

«Mint Juleps sind zu Weihnachten einfach einzigartig. Frische Minze in einem Mint-Julep-Glas etwas zerstossen, eine Prise Zucker hinzugeben sowie viel zerkleinertes Eis und 45 ml Bourbon. Und für einen wirklich festlichen Drink gibst du noch einen Schuss weissen Rum darüber. Deliziös!»

Paul Newman

Bei Paul Newmans Antwort ... hmm. Da fragt man sich, ob er noch immer in seiner ikonischen Filmrolle aus «Cool Hand Luke» ist?

«Bier, insbesondere St.-Pauli-Bier. Ich trinke täglich zehn oder mehr Bier, und wenn es gut genug ist, um das ganze Jahr über mein Lieblingsbier zu sein, dann ist es auch gut genug für besondere Anlässe.»

Liz Taylor & Richard Burton

Standesgemäss glamourös die Drinks-Wahl von Liz Taylor – hier noch zum ersten Mal mit Richard Burton verheiratet. Bekanntlich liessen sie sich später scheiden – und heirateten kurz darauf wieder.

«Dom-Pérignon-Champagner ist natürlich unser Favorit für die Feiertage – und das ganze Jahr über. Jahrgänge 1961, 1964 – und 1959, falls verfügbar.»

Anthony Quinn

«Zorba the Greek» (obwohl Quinn bekanntlich Mexikaner war) mag etwas Leichtes und Mediterranes zum Trinken. Ein weiser Entscheid.

«Gut gekühlter Weisswein ... er ist erfrischend und man kann viel davon trinken. Manchmal, zu Weihnachten, trinke ich gerne einen Gespritzten. Er ist leicht zu trinken und stört nicht den Appetit auf das Hauptgericht.»

Maria Callas

Streng genommen keine Hollywood-Schauspielerin – dafür aber die unangefochten grösste Opern-Diva aller Zeiten: La Callas.

«Vodka auf Eis – mit einer kleinen Scheibe saurer Gurke darin.»

Rock Hudson

Oh, danke, Herr Hudson, für diese präzise Rezeptangabe! Nicht der simpelste Drink hier, aber gehörig weihnachtlich!

«Weihnachts-Eierlikör mag ich sehr gerne. Und mein Rezept ist ziemlich einfach:

12 Eigelbe verquirlen, 300 g feinen Zucker hinzufügen und schaumig schlagen. Kühl stellen. Dann 9 dl Milch und 9 dl Vollrahm unterheben und dabei sehr langsam 1,4 Liter Bourbon hinzufügen. Wenn die Masse schön glatt ist, 12 steif geschlagene Eiweisse untermischen und mit geriebener Muskatnuss bestreuen.

Ein zusätzlicher Tipp: Handelsüblichen Eierlikör in Eiswürfelbehältern einfrieren. Aus der Form nehmen und auf hausgemachten Eierlikör geben (hält ihn kalt und macht ihn reichhaltiger).»

Katharine Ross

Katharine Ross – frisch vom Erfolg in ihrer Rolle in «The Graduate» – bietet uns ein ziemlich elaborates, aber sehr unterhaltsames Getränkerezept an.

«Ich servier einen Cool Yule Punch: In eine Rührschüssel, die halb so gross ist wie meine Punschschüssel, leg ich sechs kleine rote Äpfel und sechs kandierte Pfirsiche, ordentlich mit den Stielen nach oben angeordnet. Ich giess Wasser darüber, lass aber Platz im Behälter, damit sich das Eis ausdehnen kann – und frier das Ganze ein. Wenn ich dann bereit zum Servieren bin, leg ich den Eisblock mit den Früchten in eine Punsch-Bowle, giess 4 Flaschen (2,8 Liter) kalifornischen Champagner und 1,4 Liter Wodka dazu und rühre vorsichtig, damit sich alles gut vermischt. Vorsichtig trinken – denn es hat einen ziemlichen Kick!»

James Mason

Was Schauspieler James Mason (u. a. «Lolita») hier als «polynesisch» beschreibt, ist ein klassischer Tiki-Cocktail. Weshalb dies weihnachtlich sein soll?

«Ich mag diesen Drink wohl, weil meine Kinder polynesische Restaurants mögen. Er heisst Beachcomber: Man mischt 15 ml Cointreau mit 60 ml Rum und 2 Spritzern Maraschino sowie dem Saft einer halben Limette. Gut schütteln und auf geraspeltem Eis servieren.»

Leslie Caron

Als junge Tänzerin hatte Leslie Caron in den Fünfzigerjahren bereits ihren Durchbruch mit ihrer Hauptrolle im Musical «An American In Paris». Ihr Lieblingsdrink hat einen entsprechend stilgetreuen Namen.

«Dieser Drink ist als French Surprise bekannt und hat mich aufgrund meiner gallischen Wurzeln schon immer angesprochen. Ich mische 15 ml Cointreau, 15 ml Rum, 10 ml Zitronensaft und 15 ml französischen Brandy. Gut mit zerstossenem Eis schütteln und servieren.»

Gene Kelly

Leslie Carons Tanzpartner in besagtem «American In Paris» mag es süss-süss-SÜSS. Ein Brandy Alexander ist nämlich wie ein Dessert – mit Alkohol.

«Der Alexander spricht wohl den kleinen Jungen in mir an – er schmeckt wie ein Schokoriegel, und irgendwie passen Weihnachten und Schokolade einfach gut zusammen. 15 ml frischer Rahm, 20 ml Crème de Cacao und 45 ml Gin oder Brandy mit Cracked Ice gut schütteln – und es schmeckt hervorragend.»