Britney Spears verkündet mögliches Comeback

Britney Spears deutet auf Instagram eine mögliche Rückkehr auf die Bühne an. Doch in den USA möchte sie aus «äusserst sensiblen Gründen» nicht mehr auftreten.

Seit ihrem letzten Auftritt in den USA sind mehr als sieben Jahre vergangen. Nun deutet Britney Spears auf Instagram eine mögliche Rückkehr auf die Bühne an – allerdings nicht in ihrer Heimat. Die 44-jährige Sängerin hat in einem neuen Beitrag klargestellt, dass sie «aus äusserst sensiblen Gründen» nie wieder in den Vereinigten Staaten auftreten werde.

Der letzte Bühnenauftritt von Britney Spears in den USA liegt bereits mehr als sieben Jahre zurück. Bild: keystone

Stattdessen könnte es Spears nach Grossbritannien oder Australien ziehen. Die Musikerin schrieb zu einem Foto, auf dem sie an einem weissen Flügel sitzt, dass sie hoffe, bald «mit einer roten Rose im Haar, zu einem Dutt frisiert» gemeinsam mit ihrem Sohn aufzutreten.

Britney Spears' Sohn ein «riesiger Star»?

In ihrem Instagram-Post erwähnt Spears auch, dass sie das abgebildete Klavier ihrem Sohn schicken möchte. Welchen ihrer beiden Söhne sie damit meint, lässt die Sängerin offen. Die 44-Jährige hat mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline zwei Kinder: Sean Preston und Jayden James, 20 und 19 Jahre alt.

Vermutlich bezieht sich Spears auf ihren jüngeren Sohn Jayden, den sie bereits im vergangenen Jahr für sein musikalisches Talent gelobt hatte. Damals bezeichnete sie ihn als «Genie» am Klavier. In ihrem aktuellen Beitrag schreibt die Sängerin nun, ihr Sohn sei «ein riesiger Star».

