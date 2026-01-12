bedeckt
DE | FR
burger
Leben
People

Britney Spears: Sängerin verkündet Comeback

Britney Spears verkündet mögliches Comeback

Britney Spears deutet auf Instagram eine mögliche Rückkehr auf die Bühne an. Doch in den USA möchte sie aus «äusserst sensiblen Gründen» nicht mehr auftreten.
12.01.2026, 09:5012.01.2026, 09:50
Ein Artikel von
t-online

Seit ihrem letzten Auftritt in den USA sind mehr als sieben Jahre vergangen. Nun deutet Britney Spears auf Instagram eine mögliche Rückkehr auf die Bühne an – allerdings nicht in ihrer Heimat. Die 44-jährige Sängerin hat in einem neuen Beitrag klargestellt, dass sie «aus äusserst sensiblen Gründen» nie wieder in den Vereinigten Staaten auftreten werde.

FILE - Britney Spears appears at the 29th annual GLAAD Media Awards in Beverly Hills, Calif., on April 12, 2018. San Antonio Spurs rookie Victor Wembanyama said Thursday, July 6, 2023, that he believe ...
Der letzte Bühnenauftritt von Britney Spears in den USA liegt bereits mehr als sieben Jahre zurück.Bild: keystone

Stattdessen könnte es Spears nach Grossbritannien oder Australien ziehen. Die Musikerin schrieb zu einem Foto, auf dem sie an einem weissen Flügel sitzt, dass sie hoffe, bald «mit einer roten Rose im Haar, zu einem Dutt frisiert» gemeinsam mit ihrem Sohn aufzutreten.

Britney Spears' Sohn ein «riesiger Star»?

In ihrem Instagram-Post erwähnt Spears auch, dass sie das abgebildete Klavier ihrem Sohn schicken möchte. Welchen ihrer beiden Söhne sie damit meint, lässt die Sängerin offen. Die 44-Jährige hat mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline zwei Kinder: Sean Preston und Jayden James, 20 und 19 Jahre alt.

Vermutlich bezieht sich Spears auf ihren jüngeren Sohn Jayden, den sie bereits im vergangenen Jahr für sein musikalisches Talent gelobt hatte. Damals bezeichnete sie ihn als «Genie» am Klavier. In ihrem aktuellen Beitrag schreibt die Sängerin nun, ihr Sohn sei «ein riesiger Star».

Der letzte Bühnenauftritt von Britney Spears in den USA liegt bereits mehr als sieben Jahre zurück: Im Oktober 2018 trat sie im texanischen Austin auf. In den Jahren danach wurde wiederholt über eine mögliche Rückkehr der Sängerin spekuliert. Im Sommer 2021 hatte Spears jedoch erklärt, sie werde «in absehbarer Zeit auf keiner Bühne auftreten».

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die «Sexiest Men Alive» der vergangenen Jahre
1 / 33
Das sind die «Sexiest Men Alive» der vergangenen Jahre

2024: John Krasinski, bekannt aus «The Office», gewinnt den People-Award 2024.
quelle: keystone / evan agostini
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Einmaliger Gebrauch: People Want To Leave Trump-ralley
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Julia Roberts und George Clooney teilen Golden Globes aus
Wenige Tage vor der Verleihung der Golden Globes haben die Veranstalter Dutzende prominente Helfer für die Preis-Gala angekündigt. Stars wie George Clooney und Julia Roberts sollen am Sonntag beim Austeilen der Golden-Globe-Trophäen mithelfen.
Zur Story