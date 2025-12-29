People-News

Kim Kardashian bekommt für Geschenk mächtig Gegenwind von Peta

Die Kardashians sind bekannt für ihre Zurschaustellung von Luxus und damit auch für Geschenke, die oftmals über die Stränge schlagen. Für ein besonderes Weihnachtsgeschenk von Kim Kardashian an ihre Kinder bekommt der Reality-Star nun Gegenwind von der Tierschutzorganisation Peta.

Anika Jany / watson.de

Weihnachten ist zwar offiziell vorbei, doch die Geschenke, die Kim Kardashian ihren vier Kindern machte, bleiben ihnen lange erhalten.

Denn jeder ihrer Sprösslinge bekam einen eigenen Hundewelpen zum besinnlichen Fest – und das stösst Peta ziemlich sauer auf.

Die Tierschutzorganisation meldete sich nun zu Wort und weist erneut darauf hin, dass Welpen keine Plüschtiere sind, sondern es sich dabei um echte Lebewesen handelt, die einen Haufen Verantwortung mit sich bringen.

Peta kritisiert Kim Kardashian für die Hundewelpen

Für die vier Kinder von Kim Kardashian, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann Kanye West hat, war 2025 ein besonderes Weihnachtsfest – die Familie ist nun um vier Hundewelpen reicher.

bild: instagram/kimkardashian

Schon oft hat man von diversen Tierschutzorganisationen gehört, dass Tiere keine Geschenke sein sollten – und genau das betont Peta nun selbst in einem Statement gegenüber «People»:

«Welpen sind keine Plüschtiere, und es ist wirklich schade, dass Kim die Chance verpasst hat, sich für Tierheimwelpen einzusetzen, und stattdessen dafür in den sozialen Medien zu Recht kritisiert wird.»

Peta-Gründerin Ingrid Newkirk appellierte zudem an Kim Kardashian und ihre Schwester Khloé Kardashian, die ihrer Familie ebenfalls einen Hund zu Weihnachten schenkte.

Sie sollen sich «beim nächsten Mal an Peta oder ein örtliches Tierheim wenden», wenn sie einen weiteren Hund in die Familie aufnehmen wollen.

Peta schlägt Freiwilligendienst für Kim Kardashians Kinder vor

Die Tierschutzorganisation hat auch noch eine Idee für Kim Kardashian und ihre Kinder, die im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren alt sind:

«Sie können jetzt versuchen, Wiedergutmachung zu leisten, indem sie ihre Kinder als Freiwillige in ein örtliches Tierheim schicken oder für eine Adoptionsaktion eines örtlichen Tierheims oder zumindest für einen Kastrationstag bezahlen, um die wachsende Krise obdachloser Welpen einzudämmen.»

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kim Kardashian den tierischen Familienzuwachs von vier Zwergspitzwelpen. Die Familie besitzt neben dem besonderen Weihnachtsgeschenk auch schon weitere Zwergspitz-Hunde.

Zudem postete Kim Kardashian schon mehrfach Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen von ihrer Haus-Eidechse mit dem Namen «Speed».