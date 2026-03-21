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Nicholas Brendon aus Buffy ist tot

370100 07: Nicholas Brendon as Xander Harris stars in 20th Century Fox&#039;s &quot;Buffy The Vampire Slayer Year 5.&quot; (Photo by Online USA)
Bekannt aus «Buffy – Im Bann der Dämonen»: Nicholas Brendon ist im Alter von 54 Jahren gestorben.Bild: Hulton Archive

«Buffy»-Star Nicholas Brendon ist tot

Trauer um Nicholas Brendon: Der US-Serienstar, bekannt vor allem für seine Rolle in «Buffy – Im Bann der Dämonen» ist im Alter von 54 Jahren gestorben.
21.03.2026, 09:1121.03.2026, 09:14
Fabian Schmidt / t-online

Als bester Freund an der Seite der Vampirjägerin «Buffy» wurde Nicholas Brendon um die Jahrtausendwende weltberühmt. Nun ist der Schauspieler im Alter von 54 Jahren gestorben. Das gab seine Familie auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Auch dem «Hollywood Reporter» liegt ein Statement der Familie vor.

Brendon sei im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben, so die Familie. In den vergangenen Jahren hatte er mit gesundheitlichen Problemen Schlagzeilen gemacht: Er litt am Cauda-equina-Syndrom, weshalb er mehrfach an der Wirbelsäule operiert werden musste. Zudem erlitt er im Jahr 2022 einen Herzinfarkt.

Von 1997 bis 2003 spielte er 143 Folgen lang in «Buffy – Im Bann der Dämonen» die Rolle des Xander Harris, einem Schüler, der an der Seite der titelgebenden Buffy Summers (gespielt von Sarah Michelle Gellar) gegen Vampire und Dämonen kämpfte. Später spielte er einige Staffeln lang in der Krimiserie «Criminal Minds» mit.

Promotional portrait of the cast for the television series, &#039;Buffy The Vampire Slayer,&#039; c. 1997. L-R: Nicholas Brendon, Anthony Head, Sarah Michelle Gellar, Charisma Carpenter and Alyson Han ...
Die Serie «Buffy – Im Bann der Dämonen» feierte um die Jahrtausendwende Erfolge.Bild: Archive Photos

Brendon ist bereits der zweite tote «Buffy»-Star

Schlagzeilen machte Brendon zudem immer wieder durch Konflikte mit dem Gesetz: Mehrfach wurde er festgenommen, unter anderem wegen Vandalismus sowie weil er seine damalige Freundin gewürgt haben soll. Wie seine Familie mitteilte, habe er in den vergangenen Jahren seine Leidenschaft für die Malerei entdeckt. In dem Statement bezeichnete sie ihn als «leidenschaftlich, sensitiv und unaufhörlich angetrieben, etwas zu erschaffen».

Brendon ist bereits der zweite «Buffy»-Star, der gestorben ist. Vor gut einem Jahr starb Michelle Trachtenberg im Alter von 39 Jahren aufgrund von Komplikationen durch eine Diabetes-Erkrankung. Trachtenberg hatte in der Serie «Buffy»-Schwester Dawn Summers gespielt. (t-online.de)

Sarah Michelle Gellar, Seth Green, Michelle Trachtenberg, and Nicolas Brendon at the Buffy the Vampire Slayer Reunion- PaleyFest08 at Paley Center for Media&#039;s 24th William S. Paley Television Fes ...
Brendon und Trachtenberg (rechts) mit Sarah Michelle Gellar und Seth Green an einer Buffy-Reunion-Party im Jahr 2008. Bild: www.imago-images.de

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