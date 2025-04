Michelle Trachtenberg war für ihre Serien-Rollen berühmt. Bild: keystone

Michelle Trachtenberg: Todesursache von «Gossip Girl»-Star doch enthüllt



Michelle Trachtenbergs plötzlicher Tod löste weltweit Bestürzung und Trauer aus. Bisher gab es keine offizielle Todesursache. Das ändert sich allerdings jetzt.

Imke Gerriets / watson.de

Michelle Trachtenberg wurde für ihre Rollen in «Gossip Girl» oder «Buffy – Im Bann der Dämonen» gefeiert. Sie sollte sogar beim Reboot von «Buffy» mitspielen. Am 26. Februar starb die Schauspielerin mit nur 39 Jahren in ihrem Apartment in New York. US-Medien wie die «New York Times» gaben an, dass die Polizei sie dort bewusstlos fand.

Rettungssanitäter stellten letztlich ihren Tod fest. Der Sender ABC News berichtete, dass sie sich zuvor einer Lebertransplantation unterzogen hatte. Hier könnten Komplikationen aufgetreten sein.

Die Polizei ging nicht von Fremdverschulden aus. Eine genaue Todesursache wurde nicht bekanntgegeben. Diese erfolgt erst jetzt.

Michelle Trachtenberg litt an Diabetes

Wenige Tage nach ihrem Tod hiess es, dass die Todesursache von Michelle Trachtenberg nicht bekanntgegeben wird. Als Grund wurde angeführt, dass die Familie der Schauspielerin eine Autopsie ablehnt.

Laut Aussage des New Yorker Gerichtsmediziners haben die Angehörigen darum gebeten, keine Autopsie durchzuführen.

Bei einem kriminellen Verdacht gebe es automatisch eine Autopsie. Ein solcher liege aber gerade nicht vor.

Jetzt ist aber doch bekannt, woran Michelle Trachtenberg in jungem Alter verstarb. «TMZ» und andere US-Medien berichten, dass die Todesursache offiziell ist.

Die Behörden von New York geben demnach an, dass der Serien-Star an den Folgen einer Diabeteserkrankung verstarb.

Laut des Gerichtsmediziners, der sich auf Labor-Ergebnisse beruft, ist Michelle Trachtenberg an «Komplikationen von Diabetes mellitus» gestorben.

Serien-Star stirbt natürlichen Tod

Es ist unklar, ob Michelle Trachtenberg Diabetes Typ 1 oder Typ 2 hatte. Der Gerichtsmediziner stuft ihren Tod aber als «natürlich» ein. Diese Einstufung bedeutet, dass die Ermittlungen zu ihrem Tod zu diesem Zeitpunkt so gut wie abgeschlossen sind.

Zur Begründung, warum jetzt doch eine Todesursache mitgeteilt wurde, heisst es von der New Yorker Gerichtsmedizin gegenüber «People»: «Die geänderte Entscheidung wurde nach Überprüfung der Ergebnisse der toxikologischen Tests getroffen.»

Demnach «können toxikologische Tests ohne Autopsie durchgeführt werden».

Mit Blick auf Michelle Trachtenbergs Lebertransplantation wird angemerkt, dass Diabetes-Betroffene häufiger unter einer Fettleber leiden. Ob dies aber auch der Grund für ihren Eingriff war, steht nicht fest.