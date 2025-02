Michelle Trachtenberg starb mit 39 Jahren. Bild: keystone

Nach Tod von «Gossip Girl»-Star Michelle Trachtenberg – Einblicke in ihre letzten Monate



Imke Gerriets / watson.de

Mehr «Leben»

Der plötzliche Tod von Schauspielerin Michelle Trachtenberg löst weltweit Bestürzung und Trauer aus. Mit gerade einmal 39 Jahren starb sie in ihrem New Yorker Apartment. Polizisten fanden sie bewusstlos in ihrer Wohnung in Manhattan, Rettungssanitäter stellten ihren Tod fest, hiess es unter anderem von der «New York Times».

Eine Todesursache wurde bisher nicht bekanntgegeben, die Polizei ging aber nicht von Fremdverschulden aus. Der Sender ABC News berichtete, dass sie sich kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen habe. Demnach könnten jetzt Komplikationen aufgetreten sein. Nun gab es weitere Einblicke in ihre letzten Monate.

Michelle Trachtenberg kämpfte mit Problemen

Das Magazin «People» liess jetzt nach dem Tod von Michelle Trachtenberg einen Insider zu Wort kommen. Eine Quelle erzählte, dass sie besonders im vergangenen Jahr unter «gesundheitlichen Problemen» gelitten habe. Es hiess: «Sie war wirklich, wirklich krank und sprach mit den Menschen in ihrem Umfeld offen darüber, wie sehr sie zu kämpfen hatte.» Auch emotional soll es ihr schlecht gegangen sein.

Dies habe sich auch äusserlich bei ihr bemerkbar gemacht. Aufnahmen auf ihrem Social-Media-Account lösten Spekulationen über ihren Gesundheitszustand aus. Unter einem Beitrag von sich betonte Michelle Trachtenberg:

«Ich habe in letzter Zeit mehrere Kommentare zu meinem Aussehen erhalten. Ich habe mich nie einer Schönheitsoperation unterzogen. Ich bin glücklich und gesund. Überprüft euch selbst, Haters.»

Blake Lively reagiert auf Tod von «Gossip Girl»-Kollegin

Die Polizei sagte «People»: «Bei ihrer Ankunft fanden die Beamten eine 39-jährige Frau vor, die bewusstlos und nicht ansprechbar war.» Und weiter: «Der Rettungsdienst eilte zum Tatort und erklärte das Opfer für tot. Es besteht kein Verdacht auf eine Straftat.» Was genau hinter ihrem Tod steckt, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte sie im November 2023.

Derweil nehmen zahlreiche Schauspiel-Stars wie Kim Cattrall öffentlich Abschied von ihr. Blake Lively, die mit ihr gemeinsam in «Gossip Girl» spielte, meinte: «Haltet die Menschen, die ihr liebt und geliebt habt. Die Welt hat mit Michelle eine tief empfindsame und gute Person verloren. Mögen ihre Arbeit und ihr grosses Herz von denen in Erinnerung behalten werden, bei denen, die das Glück hatten, ihr Feuer zu erleben.»