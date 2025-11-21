bedeckt
Haftbefehl veröffentlicht mit «Dünya Garip» ersten türkischen Song

Weltpremiere von DOGS OF BERLIN Haftbefehl, buergerlich Aykut Anhan, ist ein tuerkeistaemmiger deutscher Rapper am schwarzen Teppich zur Weltpremiere von DOGS OF BERLIN im Kino International am 06.12. ...
Rapper Haftbefehl heisst mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan.Bild: imago stock&people

Haftbefehl veröffentlicht ersten rein türkischen Track

21.11.2025, 09:0621.11.2025, 09:06

Der deutsche Rapper Haftbefehl meldet sich musikalisch mit einem neuen Solo-Song zurück – und erstmals singt und rappt er dabei ausschliesslich auf Türkisch.

In seiner Instagram-Story kündigte der 39-Jährige aus Offenbach (Hessen), der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heisst, den Track mit den Worten an: «Mein erster rein türkischer Song. Heute Nacht ist es soweit.» Der Titel des Stücks lautet «Dünya Garip» (auf Deutsch: «Merkwürdige Welt»). In der Nacht zum Freitag wurde der Song veröffentlicht.

Darin zeichnet Haftbefehl das Bild einer von Geldgier und Gewalt beherrschten Welt, in der die Jugend vergiftet und die Menschlichkeit verloren scheint – zugleich klingt die Sehnsucht nach Heimat durch. Produziert wurde der Track vom Duo Oddworld (Minthendo und Alexis Troy).

Der Track erscheint rund einen Monat nach der erfolgreichen Netflix-Dokumentation «Babo – Die Haftbefehl-Story», die allein in den ersten 13 Tagen laut Netflix 5,9 Millionen Mal abgerufen wurde. Darin wird nicht nur der musikalische Aufstieg des Künstlers gezeigt, sondern auch sein Drogenkonsum – inklusive eines Vorfalls, bei dem er beinahe gestorben wäre.

Doku über Rapper Haftbefehl wird zum Streaming-Hit

Auf Spotify kommt Haftbefehl inzwischen auf mehr als fünf Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer. Mit dem Comeback in die Öffentlichkeit stiegen ältere Songs und Alben zuletzt erneut in die Charts ein: Aktuell finden sich neun Songs von «Hafti» wieder in den deutschen Top 100.

Anfang November gab der gebürtige Hesse seine ersten beiden Konzerte nach Erscheinen der Dokumentation. Beim ersten Auftritt, in Osnabrück (Niedersachsen), verkündete er: «Ich wollte Euch noch sagen, ich bin clean». (sda/dpa)

Mehr zu Rapper Haftbefehl:
Haftbefehl statt Goethe
1 / 5
Haftbefehl statt Goethe

Jugendliche fordern die Anpassung des Lehrplans.
Torkel-Auftritt von Rapper Haftbefehl schockiert Fans
Video: watson
