Nebel
DE | FR
burger
International
People-News

«Ich bin clean»: Rapper Haftbefehl irritiert mit weiterem Kurzauftritt

«Ich bin clean»: Haftbefehl irritiert mit weiterem Kurzauftritt

Deutsch-Rapper Haftbefehl hat in der Nacht erneut auf der Bühne gestanden – sein Clubauftritt im deutschen Giessen war allerdings nach ein paar Liedern schon wieder vorbei.
16.11.2025, 06:1716.11.2025, 06:17

Das zweite Konzert des Musikers nach Erscheinen seiner erfolgreichen Netflix-Doku im hessischen Giessen dauerte in der Nacht nur rund 15 Minuten, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Der Rapper war von Sicherheitskräften hereingeführt und dann wieder raus begleitet worden.

So sieht Haftbefehl noch zu Beginn der Doku aus.
Haftbefehls Netflix-Doku schockierte jüngst das Publikum.Bild: Netflix

Erst in der Nacht auf Samstag hatte Aykut Anhan (39), wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heisst, in Osnabrück sein mit Spannung erwartetes erstes Konzert nach der Veröffentlichung der Netflix-Doku «Babo – Die Haftbefehl-Story» gegeben. In dem viel diskutierten Dokumentarfilm wird thematisiert, dass der Musiker jahrelang Kokain konsumierte. In Osnabrück versicherte er den Fans: «Ich bin clean.» Auch dort stand er nur etwa eine halbe Stunde auf der Bühne.

Euroscheine fürs Publikum – aber keine Worte

Der Club La Louve in Giessen war in der Nacht zu Sonntag ebenfalls gut gefüllt, als Haftbefehl um kurz nach 2.00 Uhr auf die Bühne trat. Anders als in Osnabrück sprach er aber nicht zu den Fans. Während des Auftritts warf Haftbefehl stattdessen Euroscheine ins Publikum. Erneut hielt der Rapper einen Grossteil seines Gesichts bis unter die Augen bedeckt. Zudem trug er eine Sonnenbrille.

Die Netflix-Doku über Haftbefehl kam bereits wenige Tage nach Erscheinen Ende Oktober auf Millionen Views und schoss auf Platz eins in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie dreht sich um seine schwierige Familiengeschichte, um Strassenkriminalität, Ruhm, Depressionen, fast tödlichen Drogenkonsum – und spannt einen Bogen von der Kindheit im Offenbacher Hochhausviertel Mainpark hin zu seinem Aufstieg als Hip-Hop-Star in die Spitze der Charts. (sda/dpa)

Mehr zu Haftbefehl:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Die Geschichte von Leela, die in der Bhagwan-Sekte als Mädchen missbraucht wurde
2
Zoll-Deal mit den USA: Die Schweizer Wirtschaft ist stärker als Trump
3
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
4
Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
5
Studie zeigt: Frauen verlieren bei Scheidung 38 Prozent des Einkommens
Meistgeteilt
1
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
2
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
3
Traumfinal Alcaraz – Sinner +++ Hediger bleibt bis Ende Jahr FCZ-Trainer
4
In 9 Spielen wird Doug Gilmour zur Rappi-Ikone – das erste ist legendär
5
«Falscher Weg»: Kritik am Abschuss zweier Wolfsrudel in Graubünden
«Durchgeknallt»: Trump bricht mit rechter Hardlinerin Greene
US-Präsident Donald Trump hat der ultrarechten Republikanerin Marjorie Taylor Greene die Unterstützung entzogen, nachdem seine langjährige Anhängerin dessen Umgang mit der Affäre um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein kritisiert hatte. In einem Post auf der Plattform Truth Social sagte sich Trump demonstrativ von der «durchgeknallten» Kongressabgeordneten los, die «trotz meiner rekordartigen Erfolge für unser Land» immer nur mit Beschwerden von sich hören lasse.
Zur Story