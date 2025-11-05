sonnig10°
Haftbefehl-Quiz – wie gut kennst du die Sprache des «Babo»-Rappers?

Badge Quiz

Babo oder nur ein Chabo – wie gut kennst du den Haftbefehl-Slang?

Haftbefehl ist einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands.Bild: www.imago-images.de
Aykut Anhan, bekannt als Haftbefehl, sorgt mit der Doku «Babo» über sein Leben gerade für Aufsehen. Vor seinem dokumentierten Absturz prägte er mit seinen Liedern eine eigene Sprache – beweise nun, wie gut du dich darin auskennst.
05.11.2025, 16:5805.11.2025, 16:58
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Seit einer Woche ist die Dokumentation «Babo – Die Haftbefehl-Story» zugänglich. In der Schweiz, Deutschland und in Österreich steht die Geschichte über den Offenbacher Rapper Haftbefehl auf Platz 1 der Netflix-Charts. Es sind eindrückliche, aber auch tragische Bilder, die von Aykut Anhan, wie der 39-Jährige bürgerlich heisst, gezeigt werden. Im Alter von 13 Jahren begann er mit dem Kokainkonsum, die Folgen sind ihm deutlich anzusehen. Worauf in «Babo» nicht explizit eingegangen wird, ist die Ursache für die Bedeutung von Haftbefehl.

Weshalb er einer der grössten und einflussreichsten deutschen Rapper der letzten 15 Jahre war. Wieso der Musiker selbst im Feuilleton von Zeitungen wie der «Zeit» oder der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» analysiert und als Dichter der Neuzeit gepriesen wurde. Einer der Gründe dafür ist, dass Haftbefehl eine eigene Jugendsprache geprägt hat.

Haftbefehl statt Goethe – Jugendliche fordern modernen Unterrichtsstoff

Kulturjournalist Julian Theilen von der «Welt» sagte im Gespräch mit SRF: «Man kann Haftbefehl guten Gewissens als die grösste Sensation des Deutschraps bezeichnen.» Rapper-Kollege Marteria habe Haftbefehls Slang mal «Ghetto-Esperanto» genannt. Durch das Bedienen mit Begriffen aus dem Arabischen, dem Französischen, dem Kurdischen und dem Türkischen habe der Offenbacher «eine Sprache geschaffen und so eigentlich alle Subkultursprachen des postmigrantischen Milieus in Deutschland zusammengebracht», so Theilen. «Damit hat Haftbefehl den Jugendlichen eine einzigartige Stimme gegeben.»

Wir haben 13 Begriffe dieser «Sprache» gesammelt und wollen nun dein Wissen testen:

13 Fragen
Cover Image

Wie gut kennst du den Haftbefehl-Slang?

Der kurdischstämmige Deutschrapper Haftbefehl hat eine eigene Sprache geprägt – hier kannst du dein Wissen darüber beweisen.

Mehr zu Haftbefehl:

Haftbefehl bringt Reinhard Mey zurück in die Charts
