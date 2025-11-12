Nebel
DE | FR
burger
Leben
People

Jimmy Kimmel trauert um gestorbenen Chef seiner Band Cleto Escobedo

FILE - Jimmy Kimmel attends the Walt Disney Television 2019 upfront at Tavern on The Green in New York on May 14, 2019. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) Jimmy Kimmel
Kimmel ist der Host seiner eigenen Late Night Show «Jimmy Kimmel Live!».Bild: keystone

Jimmy Kimmel trauert um gestorbenen Chef seiner Band

12.11.2025, 08:2212.11.2025, 08:22

Der US-Entertainer Jimmy Kimmel trauert um seinen langjährigen Bandchef und Freund, Cleto Escobedo III. «Früh am heutigen Morgen haben wir einen grossartigen Freund, Vater, Sohn, Musiker und Menschen verloren», schrieb der 57-Jährige am Dienstag (Ortszeit) in einem Post auf Instagram. Cleto und er seien unzertrennlich gewesen, seit Kimmel neun Jahre alt war. «Dass wir jeden Tag zusammen arbeiten durften, ist ein Traum, von dem keiner von uns je geglaubt hätte, dass er wahr wird», schrieb Kimmel.

Auch in seiner Late-Night-Show teilte er unter Tränen die traurige Nachricht mit und würdigte ihre Freundschaft. Einen Sommer habe er 33 Nächte in Folge bei Escobedo übernachtet, erinnerte sich Kimmel dort. Auch kündigte er an, in den kommenden Tagen eine Pause einzulegen. Berichten zufolge hatte er bereits seine Sendung am vergangenen Donnerstag aus persönlichen Gründen abgesagt. Am Montag kehrte er zurück, nun gab es die traurige Nachricht.

Absetzung im September

«Jimmy Kimmel Live!» war im September auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Eine Woche später kehrte Kimmel mit einem Appell für Meinungsfreiheit auf die Bildschirme zurück. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüsst – und die Rückkehr Kimmels kritisiert. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kinderarzt spricht über dicke Kinder
1 / 5
Kinderarzt spricht über dicke Kinder

Urs Eilholzer meint, dass dicke Kinder immer dicker werden.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die besten Aussagen von der Jimmy Kimmel-Rückkehr
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Tesla kollabiert in Deutschland
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
5
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
Meistkommentiert
1
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
2
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
3
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
4
SBB-Vergabe an Siemens entfacht politische Debatte – doch Rechtsexperten halten dagegen
5
Tötungsdelikte in der Schweiz: Fast nur Frauen sind Opfer bei Paar-Konflikten
Meistgeteilt
1
Kanadische Olympiasorgen und Aufstand der Jugend – 7 Erkenntnisse aus dem 1. NHL-Monat
2
Handball: Zwei Siege und eine Niederlage + Schweizerinnen gewinnen an Schiess-WM Silber
3
Trump will der Schweiz «helfen» – das wissen wir über den möglichen Zoll-Deal
4
Die Preisschere zwischen Stromern und Verbrennern schliesst sich weiter
5
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
Ist sie irgendeine oder ist sie die Eine?
Sandro zieht's durch. Nicht nur, dass er nicht wie Richard Gere in «Pretty Woman» um ein Liebescomeback buhlt, nein, er meldet sich nicht mal. Einen möglichen Grund liefert mir ein brisantes Handybild.
Ich würde ja gerne erzählen, dass es mir super geht. Dass ich Kraft aus der Trennung schöpfe und voller Tatendrang meiner Zukunft in Freiheit entgegenreite (nicht sexuell!), während mein Haar im Winde weht.
Zur Story