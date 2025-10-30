Spotify: Die 100 Schweizer Musiker mit den meisten Hörern pro Monat

Spotify: Die 100 Schweizer Acts mit den meisten HörerInnen pro Monat
Wer sind die beliebtesten Schweizer Musiker und Musikerinnen auf Spotify? Ganz einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Spotify geizt mit seinen Daten. Und deshalb verpassten wir vor fünf Jahren, als wir die Storys mit Hilfe von Experten bereits einmal schrieben, auch den einen oder anderen Act.
Heute ist die Situation anders. Für die Analyse gibt es Bezahltools. Doch wie wir trotz stolzen 160 Franken (für einen Monat) feststellen mussten, sind mindestens die Angaben zur Herkunft arg unzuverlässig: Loredana stammt angeblich aus Rumänien, Stefanie Heinzmann aus Deutschland, und Andreas Vollenweider aus den USA. Dafür wird die Mexikanerin Prisma (wir haben sie aus der Liste gelöscht) als Schweizerin angepriesen. Wir konnten beim besten Willen keinen CH-Bezug der Dame feststellen.
Es kann also sein, dass auch in der aktuellen Liste trotz Tool und stundenlanger Recherchearbeit der eine oder andere Act fehlt. Fällt euch einer auf, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. In einigen Fällen haben wir aber auch bewusst auf eine Erwähnung verzichtet. Tina Turner feierte als US-Amerikanerin die grössten Erfolge und erhielt erst später den Schweizer Pass. RAF Camora, Sohn einer Italienerin und eines Österreichers, verbrachte seine ersten Jahre in Vevey, zog aber bereits in jungen Jahren nach Wien. Beide zählen wir nicht als Schweizer Acts.
Warum haben wir uns auf Spotify beschränkt? Die statistische Auswertung zeigt: Alle anderen Musikstreaming-Dienste haben im Vergleich zu den Schweden eine vernachlässigbar kleine Anzahl NutzerInnen.
Den Spitzenplatz nimmt wie schon vor fünf Jahren DJ Antoine ein. Doch dahinter wird es interessant.
DJ Antoine – 4,07 Mio. HörerInnen pro Monat
Genre: Dance
Der Basler DJ ist noch immer der monatlich meistgespielte Schweizer Act auf Spotify. Zu verdanken hat er das hauptsächlich seinen zwei grössten Hits «Ma Chérie» (über 262 Mio. Aufrufe) und «Welcome to St. Tropez» (211 Mio. Aufrufe).
Adriatique – 3,39 Mio.
Genre: House, Dance
Die beiden Adrians (Shala und Schweizer) sind vor allem mit Kooperationen sehr erfolgreich. Ihr aktuell beliebtester Song «Home» (36 Millionen Aufrufe) entstand zusammen mit Marino Canal und Delhia de France. Schon bald dürfte aber «In the Moment» mit Rüfüs du Sol aus Australien den Spitzenplatz im Palmares des Zürcher Produzenten-Duos einnehmen.
Hermanos Gutiérrez – 3,34 Mio.
Genre: Instrumental Latin-Western
Die beiden Zürcher Instrumentalisten traten kürzlich bei Jimmy Kimmel auf. Sie haben sich längst auf der Weltbühne etabliert. Das zeigt die Liste, wo die beiden am meisten gehört werden: in London, Sydney, Amsterdam, Berlin und Los Angeles. Auch sie besitzen einen Song («Cerca De ti») mit über 100 Millionen Aufrufen.
RAFFA GUIDO – 2,39 Mio.
Genre: Dance
Mit «Famax» hat der aktuell in Genf stationierte Jungspund einen absoluten Partyknaller produziert. Das Original (79 Millionen) und der Edit (85 Millionen) wurden auf Spotify zusammen über 160 Millionen mal abgerufen.
Mad Mark – 2,26 Mio.
Genre: Dance / Eurodance
Der italienisch-schweizerische Produzent profitiert davon, dass er bei «Ma Chérie» von DJ Antoine mitschrieb. Seine Solo-Projekte erreichen nur einen Bruchteil der Abrufe.
UKAY – 2,23 Mio.
Genre: Dance / House
Der DJ, der zwischen Luzern und Zürich pendelt, erlernte die Musikproduktion während der Pandemie. Hätte er keine Koproduktion mit Marshmello, würde er in dieser Liste nicht so weit vorn auftauchen. «Si Ai» ist mit 86 Millionen Aufrufen mit Abstand sein grösster Hit.
Fäaschtbänkler – 2,072 Mio.
Genre: Party-Schunkel, Polka-Judihui, Humpa-Humpa-Trallala
Den Namen kann man sich nicht merken, dafür jedes Lied mitsingen, auch wenn man es noch nie gehört hat. Unseren nördlichen Nachbarn gefällt das – und Bierzeltbesuchern auf der ganzen Welt auch.
Monet192 – 2,02 Mio.
Genre: Deutschrap
Der meistgehörte Rapper der Schweiz ist der St.Galler Monet192, der vor allem beim weiblichen Publikum (87 Prozent sind Hörerinnen) im grossen Kanton sehr beliebt ist (Top-40).
Vendredi sur Mer – 2,019 Mio.
Genre: Pop
Vendredi sur Mer ist ein Projekt mit der Schweizer Fotografin und Sängerin Charline Mignot. Mit «Écoute Chérie» verfügen sie über einen Hit, der seit 2019 über 100 Millionen Mal gehört wurde. Soeben erschien ihr drittes Album.
DJ BoBo – 1,77 Mio.
Genre: Dance of Dance
Er geht bald schon wieder auf Stadiontour und macht als Erstes im Europapark halt, wo er gleich mehrere Konzerte spielt. Er kann es halt noch immer (die grossen Stadien füllen).
Mike Candys – 1,76 Mio.
Genre: Dance, Electronic
Der Zürcher Immergrün der House-Produktion ist als Weltenbummler unterwegs. Sein «Vibe» knabbert an der 40 Millionen-Grenze.
Nora En Pure – 1,68 Mio.
Genre: Deep House
Und weiter geht's mit Dance. Willst du als SchweizerIn erfolgreich sein auf Spotify, dann produziere Stampfer.
Jimi Jules – 1,49 Mio.
Genre: Tech House, Minimal, Dance
Der Luzerner Dance-Produzent hat vor allem in Lateinamerika viel Erfolg. Über 100'000 seiner 1,5 Millionen HörerInnen pro Monat leben in Mexiko City.
ILIRA – 1,47 Mio.
Genre: Pop, Dance, Electronic
Die 31-jährige Brienzerin gehört zu den beliebten Dance-Stimmen. Alleine ihre Kollaborationen mit Tiesto, Allefarben, Gamper&Dadoni und Phil the Beat haben zusammen über 300 Millionen Abrufe.
Loredana – 1,415 Mio.
Genre: Deutschrap
Sie ist noch immer unangefochten die meistgehörte Rapperin der Schweiz: Loredana aus Luzern.
EDX – 1,37 Mio.
Genre: House, Dance, Electronic
Noch hat es sich nicht ausgedanced. Urgestein EDX kommt auf über eine halbe Milliarde Streams auf Spotify. Vor allem dank seines Remix von Sam Feldts «Show Me Love».
Wylo – 1,36 Mio.
Genre: Hip-Hop / Rap
Cedric «Wylo» Leutwyler hat nur fünf Songs auf Spotify. Einen mit 2000 Streams, einen 393'000, einen mit einer Million, einer mit drei Millionen – und dann bastelte er an «Vida Chique» mit. Dieser Song hat 163 Millionen Streams gesammelt. Eindrücklich. Übrigens: Der Schweizer Produzent OZ, der schon bei Hits mit zehnstelliger Aufrufzahl mitwirkte, wird bei Spotify nicht als eigenständiger Artist geführt. Sonst wäre er die klare Nummer Eins.
Lilly Palmer – 1,21 Mio.
Genre: Techno, Acidcore, Deep Techno
Weiter geht es im Vierviertel-Takt. Geboren in Nürnberg kam Palmer (Sonja Melanie Rauschenbach) zu Pflegeeltern in Zürich. Sie wird deshalb als Schweizer Musikerin gelistet. Die DJane wohnt in der Nähe von Amsterdam und wird vom DJ Mag als Nummer 57 der weltweit besten DJs gelistet.
Roy Malone – 1,16 Mio.
Genre: House, Electro
Herr Malone hat zwei Remixe des Wamdue Project-Hits «King of my Castle». Diese spülen ihm Millionen von Streams ein und ihn auf Platz 15 der Schweizer Acts mit den meisten HörerInnen auf Spotify pro Monat.
Calma Interiore – 1,07 Mio.
Genre: Ambient, Meditation, Yoga
Wer sich hinter den nebulösen Synthi-Flächen von Calma Interiore versteckt, lässt sich nicht so einfach herausfinden. Offenbar ist das Versteckspiel gewollt – dann respektieren wir das auch. Die Releasefrequenz von 5 Alben im Jahr 2024 und 11 Alben im Jahr 2023 löst ungute Schwingungen aus. Vielleicht hatte ja das böse Ding mit zwei Buchstaben, es beginnt mit K und endet auf I, seine digitalen Finger mit im Spiel. Ich hoffe, diese Boshaftigkeit zerstöre mir nun nicht mein Karma.
Yves Larock – 1,01 Mio.
Genre: Dance, DJ, House, Electronic
Endlich wieder ein Dance-Act! Geuprised wird Herr Larock in dieser Liste von seinem (einzigen) Superhit «Rise Up» mit über 111 Millionen Streams. Ein Evergreen.
Kadebostany – 1 Million
Genre: Pop
Die Genfer Band durchbricht die Dance-Phalanx! Laut eigenen Angaben stammen sie ja aus Kadebostan – wir sind trotzdem froh, dass sie da sind. Wer «Castle in the Snow» noch nie gehört hat (86 Millionen Streams), hört NIE SRF3.
Charles Dutoit – 998'463
Genre: Star-Komponist
Zum Glück gibt es die Romands! Ohne Sie wäre diese Liste ein Zürcher Viervierteltakt-Debakel. Der in Kanada lebende Komponist Charles Dutoit aus Lausanne schafft es gerade noch in die Top-20 und damit zum letzten Kurzportrait. Und in dem müssen wir leider erwähnen, dass ihm im Zuge der #MeToo-Debatte ein Fortissimo entgegenblies und diverse US-Orchester die Zusammenarbeit mit ihm kündigten.
Nemo – 880'598
Genre: Pop, Euro Pop
Natascha Polké – 834'786
Genre: Melodic, Techno, House
Eluveitie – 790'269
Genre: Ethno-Metal, Rock, Folk
Double – 761'753
Genre: Pop, Alternative
Remady – 739’699
Genre: Dance
Sophie Hunger – 736'954
Genre: Pop, Alternative, Rock, Singer/Songwriter
Giona Ostinelli – 717'867
Genre: Soundtrack, Pop, Euro Pop
Stefanie Heinzmann – 649’196
Yello – 635'555
Genre: Pop, Dance, Electronic
Beatrice Egli – 603'265
Genre: Schlager
Priya Ragu – 571'155
Genre: Dance, R'n'B
Stephan Eicher – 556’800
Genre: Chanson
Nuit Incolore – 551'937
Genre: French Pop
Benjamin Amaru – 551'458
Genre: Pop, Indie Folk
Liquid Soul – 494’976
Genre: Untz Untz
Arma Jackson – 482'236
Genre: French Rap, Hip Hop
Faber – 462'115
Genre: Deutsch-Indie, Singer/Songwriter
Grandbrothers – 458’251
Genre: Electronica, Piano-Tech-Minimal-Ambient-Fusion-Geil
Vincent Gross – 457’248
Genre: Sauf-Schlager, Bierhaus-Samenlöser
Silvia Blaser – 439'201
Genre: Instrumental, Ambient
Pronto – 423'937
Genre: Hip-Hop, Dance-Hall, Reggae
The Gardener & The Tree – 416'477
Genre: Alternative House
Round Table Knights – 408'796
Genre: House
Boy – 391'941
Genre: Pop
Nickless – 375'798
Genre: (Synthi-) Pop
Virtual Swag – 362'752
Genre: Hip-Hop / Rap
Bonaparte – 356’497
Genre: Indie, Visual Trash Punk 🤷
Sons of Maria – 335’866
Genre: Lounge, Dance
Marina Viotti – 347'091
Genre: Opera meets Metal
Black Sea Dahu – 343'319
Genre: Indie Folk
Steeg – 340'821
Genre: Lounge
Melodiesinfonie – 338'519
Genre: Hip-Hop, Rap, Funk, Easy Listening, Instrumental ...
Pablo Nouvelle – 337'884
Genre: Dance, Electronic
Zoë Më – 307'887
Genre: Pop, Deutsch-Indie
DTAILR – 296'340
Genre: House, Deep House, Tech House
Lipka – 293'083
Genre: Pop
Ray Denz – 286'298
Genre: Kizomba, Afrobeats, Afroswing
Derrick Sound – 284'721
Genre: Dub Reggae
:DARREN – 266'686
Genre: House, Afro House, Dance
Ruck P – 263'261
Genre: Lofi, Ambient
Ge & Luke – 262'244
Genre: EDM
Hecht – 259'779
Genre: Mundart-Rock, CH-Schallala
Zeal & Ardor – 259’588
Genre: Progressive-Metal, Gospel
Lo & Leduc – 255'474
Genre: Mundart Pop, Feelgood
Jozef De Schutter – 253'243
Genre: Piano
Esteriore Brothers – 251'213
Genre: Italo-Schlager, Italo-Disco, Musica Leggera
PLVTO – 248'650
Genre: Chill House, Melodic House
Gotthard – 250'598
Genre: Alpenrock
Nicolas Haelg – 243'519
Genre: Remix, Dance
The Bianca Story – 240'169
Genre: Indie, Art Pop
Linda Elys – 240'091
Genre: Pop, Indie
Joya Marleen – 237'721
Genre: Pop
Stubete Gäng – 222'045
Genre: Lol-Gäggeler, Mitgröhl-volkstümlich
EAZ – 221'332
Genre: Fummel-Rap, Hip Hop
Panda Eyes – 220'768
Genre: Riddim Dubstep
Kalabrese – 218'962
Genre: Rumpelzirkus, Dance
Noah Beatz – 217'280
Genre: Guitar, Sultan of Knopfler, Instrumental
Lloyd P-White – 213’386
Genre: Rap
Patent Ochsner – 216'281
Genre: Heimweh-Rock, Pop-Poesie
Krokus – 210’800
Genre: Alpenrock, Dräckrock
Gil Glaze – 218'433
Genre: Pop/Dance
Gjon's Tears – 200'664
Genre: Pop, Drama
NNAVY – 190'934
Genre: Soul, More Soul, New R'n'B
Winterborn – 189'704
Genre: Dance, Electronic, Trance
Luca Hänni – 185'675
Genre: Bravo-Pop
Utope – 184'718
Genre: Dance, EDM
Bobby Celesti – 184'544
Genre: Lullabies
Kings Elliot – 179’737
Genre: Pop
Croatia Squad – 175’517
Genre: Deep House, Tech House
Bligg – 174'460
Genre: Alpen-Rap, Radio-Rap
Argyle – 173'110
Genre: Pop, Indie, Folk
Gölä – 173'027
Genre: Mundart-Schlager, Fummel-Rock
Klischée – 167'364
Genre: Chic-Dance, Prosecco-Hops
Chelan – 163'920
Genre: Neo Soul, R&B
Manu-L – 162’697
Genre: Dance
Khainz – 158904
Genre: Techno, House
Loco Escrito – 156'849
Genre: Latin