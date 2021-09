Die 28 vermutlich unterhaltsamsten Kundenbewertungen der Welt

«Wir nahmen diesen Ball mit an den Strand und nachdem wir ihn fast stundenlang aufgepumpt hatten, schoben wir ihn etwa 10 Minuten lang mit viel Spass herum. In diesem Moment nahm der Wind den Ball auf und schickte ihn mit etwa 40 Knoten den Strand hinunter. Er zerstörte alles, was sich ihm in den Weg stellte. Kinder schrien vor Schreck angesichts des riesigen aufblasbaren Monsters, das ihre Sandburgen zerdrĂŒckte. Erwachsene MĂ€nner wurden bei dem Versuch, ihre Familien zu retten, niedergeschlagen. Je schneller wir ihn verfolgten, desto schneller rollte er. Es war, als ob er uns verhöhnen wĂŒrde. Schliesslich mussten wir aufhören, ihm hinterherzulaufen, weil seine Verletzungs- und Zerstörungsspur uns ein Vermögen an Gerichtskosten kosten wĂŒrde. GerĂŒchten zufolge kann man ihn immer noch dabei beobachten, wie er sich an unschuldige Familien im Florida Panhandle heranpirscht. Wir haben in South Carolina verloren, es spricht also einiges fĂŒr seine BestĂ€ndigkeit.»