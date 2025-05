Kim Kardashian mit dem typischen, rechteckigen Absolventenhut. Bild: instagram/Kimkardashian

Kim Kardashian hat nach 6 Jahren ihr Jurastudium abgeschlossen

Reality-TV-Star Kim Kardashian (44) feiert ihren Studien-Abschluss: «Ich habe endlich mein Jurastudium nach sechs Jahren abgeschlossen», schrieb die Unternehmerin und vierfache Mutter in einer Instagram-Story. Sie postete Videos von einer Feier im Kreis von Familie und Freunden, bei der sie den typischen, rechteckigen Absolventenhut trägt.

Jessica Jackson hält eine Rede. Bild: instagram/kimkardashian

Die Menschenrechtsanwältin Jessica Jackson, die Kardashian als Mentorin zur Seite stand, gratulierte ihr während der Zeremonie. Kardashian habe mit einem «leidenschaftlichen Wunsch, um für Gerechtigkeit zu kämpfen» das Programm begonnen. Sechs Jahre lang habe sie 18 Stunden pro Woche und 48 Wochen im Jahr in die Ausbildung gesteckt, sagte Jackson. «Ich bin so stolz auf sie», pflichtete Schwester Khloé Kardashian (40) in einer Instagram-Story bei. Laut dem «People»-Magazin sollte das Studienprogramm ursprünglich aber nur vier Jahre dauern

Bei der Zeremonie waren auch der CNN-Journalist Van Jones, Kardashians Schwestern Khloé und Kourtney, sowie ihre Kinder anwesend.

2018 begann ihr Weg in einer Kanzlei

In den vergangenen Jahren setzte sich Kim Kardashian immer wieder für die Begnadigung von Häftlingen in den Vereinigten Staaten ein. Seit 2018 lässt sich die Unternehmerin zur Anwältin ausbilden. Damals begann sie ein Praktikum in einer Kanzlei in San Francisco. Statt eines Jurastudiums an einer Universität wählte sie den in Kalifornien möglichen Weg über Mitarbeit in einer Kanzlei und begleitende Studienkurse.

Kim Kardashian vor der Harvard Universität. Studiert hat sie dort aber nicht. Bild: instagram/kimkardashian

Im vierten Anlauf schaffte sie 2021 das als «Baby Bar» bekannte erste Jura-Examen. «Ich bin bei dieser Prüfung in zwei Jahren dreimal durchgefallen, aber ich bin jedes Mal wieder aufgestanden und habe härter gelernt und es erneut versucht, bis ich es geschafft habe», schrieb sie damals auf Instagram.

Um sich in Kalifornien als Anwältin niederzulassen, müsste sie nach Abschluss des Studienprogramms noch eine weitere Prüfung absolvieren. Ihr verstorbener Vater Robert Kardashian war ein Promi-Anwalt, der zum Verteidiger-Team von O.J. Simpson gehörte. (sda/dpa/kek)