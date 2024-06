FBI veröffentlicht Akten zum Fall O.J. Simpson

Mehr «International»

Das FBI hat eine 475-seitige Akte zu den Ermittlungen um den verstorbenen Footballstar O.J. Simpson und den Doppelmord an seiner Ex-Frau und ihrem Bekannten veröffentlicht. Es ist das erste Mal, dass die gesammelten Dokumente der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Die nun veröffentlichten Seiten befassen sich vor allem mit Faser-, Blut- und Haarproben – und einem bestimmten Paar Schuhe.

In der Nacht des 12. Juni 1994 hatte ein Spaziergänger die mit vielen Messerstichen getöteten Nicole Brown und Ronald Goldman vor Browns Haus in Los Angeles entdeckt. Der Verdacht fiel auf Ex-Mann Simpson. Am Tatort wurden Abdrücke gefunden, die einem italienischen Luxus-Herrenschuh in Grösse 45 zugeordnet werden konnten. Ermittler versuchten Simpson mit den Schuhen in Verbindung zu bringen und reisten der Akte zufolge dafür sogar bis nach Mailand.

In den Unterlagen, aus denen in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) zitiert wurde, befindet sich eine handschriftliche Notiz über Simpson: «Kaufte viele Paar Schuhe für Kinder, Schwiegersohn...» Doch Simpson konnte nie nachgewiesen werden, die Schuhe besessen zu haben. Er mochte weder «das Aussehen» noch «den Stil», sagte er damals laut Medienberichten. Nach einem rund acht Monate langen Gerichtsdrama, das die ganze Nation fesselte, wurde Simpson 1995 freigesprochen.

Die Beweise gegen Simpson galten als erdrückend. Für die Hinterbliebenen der Opfer war es nur eine kleine Genugtuung, als Simpson 1997 in einem Zivilprozess schuldig gesprochen und zur Zahlung einer Millionenstrafe verurteilt wurde. Am 10. April dieses Jahres starb er im Alter von 76 Jahren an Krebs. (hkl/sda/dpa)