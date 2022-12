So (dekadent) feierten die Promis Weihnachten

In roten Dessous, Seidenpyjama oder in Absprache mit dem Weihnachtsbaum – so haben die Promis Weihnachten gefeiert.

Kim Kardashian – dezent, wie man sie kennt

bild: instagram

Chiara Ferragni – mit hübscher Halskette

bild: instagram

Cathy Hummels macht Pyjamaparty am Strand Bild: https://www.instagram.com/cathyhummels/

Lily Collins hat nicht nur ein Pyjama, sondern auch dicke Wollsocken angezogen

Nabila gefällt das Prinzip «zwei Räume, zwei Atmosphären»

bild: instagram

... und in düsterer Stimmung, sprich in der Addams + Fischnetz-Kombination

bild: instagram

Madonna mit Samichlauskappe

bild: instagram

Mick Jagger vor dem Päcklihaufen bild: instagram

Paris Hilton hatte sich passend angezogen, um die Schwiegermutter zu empfangen

bild: instagram

Mariah Carey, selbsternannte Weihnachtskönigin, wirft dem Weihnachtsmann ganz gezielte Blicke zu

bild: instagram

Bruce Willis feiert mit Demi Moore und allen Töchtern Bild: https://www.instagram.com/demimoore/

Cardi Bs Frisur hat wohl so viel Zeit in Anspruch genommen, dass es für die Maniküre nicht mehr gereicht hat

bild: instagram

Bei Heidi Klum wurde Weihnachten zu Pyjanachten

bild: instagram

Dua Lipa mag es ganz schlicht Bild: https://www.instagram.com/dualipa/

Kris Jenner und Khloé Kardashian haben einen Pakt mit dem Baum geschlossen

bild: instagram

Familie Beckham in Seidenpyjamas

bild: instagram

Victoria Beckham hat bekommen, was sie wollte bild: instagram

Die Lewandowskis unter Palmen dem Tannenbaum bild: instagram

Messi blieb sportlich

bild: instagram

Ronaldo wird von Georgina Rodriguez mit einem Rolls-Royce beschenkt Bild: https://www.instagram.com/georginagio/

Millie Bobby Brown grüsst aus dem Dschungel Bild: https://www.instagram.com/milliebobbybrown/