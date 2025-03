Nach ihrem Sex-Marathon sorgt Lily Phillips erneut für Aufsehen. Bild: Instagram / Lily Phillips

Nach 101-Männer-Marathon: Erotik-Model Lily Phillips bietet Followern Sex im Altersheim an

Michelle Nuhn / watson.de

Mehr «Leben»

Im vergangenen Jahr sorgte Lily Phillips mit ihrem umstrittenen Rekordversuch für Schlagzeilen. So schlief die Britin innerhalb von nur 24 Stunden mit 101 Männern. Anschliessend berichtete sie auf Social Media ausgiebig von der Erfahrung, teilte sogar einige Einblicke. Zuletzt dann die grosse Überraschung: Das Erotik-Model sei angeblich schwanger. Ein geschmackloser Fake, wie sich dann aber nur kurze Zeit später herausstellte.



Wer denkt, ihre Inszenierungen hätten damit ein Ende gefunden, soll Unrecht behalten. So hat die 23-Jährige laut eigener Aussage schon das nächste Projekt ins Auge gefasst. Mit ihrem neuen Sex-Stunt macht Lily Phillips ein voriges Versprechen wahr.

Bereits in der vergangenen Woche meldete sich Lily mit einer besonderen Ankündigung bei ihren Fans. In einem Tiktok-Video kündigte sie an, zukünftig auch mit reiferen Männern schlafen zu wollen. Sozusagen als «wohltätiger Zweck», wie sie betonte.

Für Lily Phillips gibt es keine Altersgrenze

Wie reif besagte Männer wirklich sein würden, deutete sie da schon an. «Meldet euch bei mir, wenn ihr in einem Pflegeheim seid», erklärte Lily und fuhr fort: «Ich lasse jeden ran – auch Männer, die mein Opa oder mein kleiner Bruder sein könnten.» Gesagt, getan.



So teilt sie wenig später offenbar einen Clip aus dem Altersheim. An ihrer Seite: ihr «ältester Fan». Dieser strahlt überglücklich in die Kamera, während die 23-Jährige wissen lässt, dass sie nicht nur ihn, sondern auch zwei seiner ebenfalls deutlich älteren Freunde «eine gute Zeit» bescheren wolle.

Onlyfans-Model löst Versprechen ein

Neben dem ursprünglichen Video finden sich auf den Social-Media-Kanälen der Erotikdarstellerin noch weitere Aufnahmen aus dem Pflegeheim. «Als ich sagte, dass ich nichts gegen Männer jeden Alters und jeder Statur habe, habe ich das wirklich so gemeint», betont Lily Phillips darin.

Ob die Clips wirklich in einem Altersheim entstanden oder ob die Britin damit lediglich wieder eine Vorliebe ihrer Fans zu bedienen versucht, ist ungewiss. Sicher ist aber, dass ihr neuester Sex-Stunt nach der Fake-Schwangerschaft mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten ist.