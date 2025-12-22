Schauspieler Timothée Chalamet: Er ist für Filme wie «Dune» bekannt. Bild: keystone

Timothée Chalamet klärt Gerüchte zu Rapper EsDeeKid

Fans von Timothée Chalamet wollen herausgefunden haben, dass hinter seiner Person auch ein britischer Rapper steckt. Damit könnte jetzt Schluss sein.

Kein Doppelleben als Rapper: Timothée Chalamet versucht, den Spekulationen um sein Alter Ego im Rap-Kosmos ein Ende zu setzen. Immer wieder hatten Fans in den vergangenen Monaten gemutmasst, hinter dem britischen Rapper EsDeeKid, der immer mit verdecktem Gesicht auftritt, stecke eigentlich der 29 Jahre alte Hollywoodstar. Nun tauchten die beiden allerdings gemeinsam in einem Video auf.

In dem kurzen Videoclip, den sie in sozialen Medien veröffentlichten, ist zu sehen, wie Chalamet und EsDeeKid, beide mit einem Hoodie bekleidet, in einer Küche nebeneinander stehen, rappen und tanzen.

Zu hören ist ein Remix des Songs «4 Raws» mitsamt Anspielungen auf Chalamets Freundin und Unternehmerin Kylie Jenner (28) sowie seinen aktuellen Film «Marty Supreme».

Auf diversen Social-Media-Plattformen wird seit Längerem spekuliert, ob der Schauspieler und der Rapper dieselbe Person seien.

Der Musikvideo-Clip schafft die Gerüchte nur teils aus der Welt, da der Rapper EsDeeKid sein Gesicht nicht zeigt. User auf TikTok und Instagram sagen, der angebliche Rapper im Video könne auch nur ein Platzhalter sein, damit Chalamet selbst auch im Video auftreten könne.

«Alles zu gegebener Zeit»

Angesprochen auf die Gerüchte hatte der 29-Jährige der BBC zuletzt verraten, dass «alles zu gegebener Zeit enthüllt» werde. Damit dürfte der jetzt veröffentlichte Beweis gemeint gewesen sein.

Timothée Chalamet wird in wenigen Tagen 30 Jahre alt. Bereits zweimal wurde der Schauspieler für einen Oscar nominiert, unter anderem dieses Jahr für seine Darstellung von Musik-Ikone Bob Dylan im Biopic «Like A Complete Unknown». Bei der nächsten Verleihung im März 2026 gilt er mit «Marty Supreme» wieder als wahrscheinlicher Anwärter auf eine Nominierung.