Willkommen in Mittelerde – das sind die ersten Bilder der LotR-Serie «The Rings of Power»

Amazon bringt noch dieses Jahr eine «Der Herr der Ringe»-Serie heraus. Jetzt sind epische Bilder der Serie da. Auch wurden erste Details über die Handlung von «The Rings of Power» bekannt.

«The Rings of Power» spielt tausende von Jahren vor der «The Lord of the Rings»-Saga und spielt während dem zweiten Zeitalter in Arda. Amazon veröffentlichte nun erste Bilder zur Serie, die ganze 462 Millionen Dollar gekostet haben soll.

Amazon hielt sich bis anhin bedeckt mit Details zur Serie. Die Bilder bestätigen nun, dass die Originalfiguren aus der «Der Herr der Ringe»-Trilogie, Galadriel und Elrond, vorkommen werden. Galadriel ist von königlicher Abstammung und wurde in der originalen Film-Trilogie von Cate Blanchett gespielt, in «The Rings of Power» wird sie von Morfydd Clark verkörpert.

Robert Aramayo (spielte den jungen Ned Stark in «Game of Thrones») übernimmt die Rolle des Halbelbs Elrond. In «Der Herr der Ringe» wurde dieser von Hugo Weaving dargestellt.

Das sind Eldron und Galadriel in «The Rings of Power»:

Die Amazon-Serie wird unter anderem Elronds Aufstieg zu Macht und Ansehen in der Elfenhauptstadt Lindon beleuchten.

Neben bereits bekannten Charakteren werden auch neue Personen vorgestellt. «The Rings of Power» wird insgesamt 22 Charakteren und verschiedenen Handlungssträngen folgen – von Zwergenminen bis hin zum Elbenreich Lindon. Hobbits werden in der Serie nicht vorkommen, wohl aber ihre Vorfahren: Harfoots.

Alles wird sich letztlich um das Ereignis drehen, welches der Saga ihren Namen gibt: dem Schmieden der Ringe. Gegenüber Vanity Fair sagt Produzent Patrick McKay:

«Ringe für die Elben, Ringe für die Zwerge, Ringe für die Menschen und dann der eine Ring, mit dem Sauron sie alle betrogen hat. Es ist die Geschichte der Erschaffung all dieser Mächte, woher sie kamen und was sie jedem dieser Völker angetan haben.»

Nachdem letztes Jahr bekannt wurde, dass für die Dreharbeiten Intimität-Koordinatoren angestellt wurden, wurden Stimmen in der Fangemeinschaft laut. Fans reagierten mit einer Petition, in der sie darauf drängten, dass die Amazon-Serie keine Nacktszenen und keinen überflüssigen Sex enthält, wie es bei der Fantasy-Serie «Game of Thrones» der Fall war. McKay sagt dazu:

Das Ziel ist, eine Serie für alle zu machen; für Kinder, die 11, 12 und 13 Jahre alt sind, auch wenn sie manchmal die Decke über ihre Augen ziehen müssen, wenn es ein bisschen zu gruselig wird. [...] Es geht um Freundschaft und Brüderlichkeit und darum, dass Aussenseiter die grosse Dunkelheit überwinden.

In den «LotR»-Büchern von J. R. R. Tolkien sowie der Film-Trilogie gibt es weder Nackt- noch Sex-Szenen.

Die Serie wird am 2. September 2022 auf Amazon Prime prämieren.