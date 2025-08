Israels Premierminister Benjamin Netanjahu. Bild: keystone

Netanjahu will kompletten Gazastreifen besetzen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu will den kompletten Gazastreifen besetzen. Das teilte sein Büro am Montagabend mit, wie die «Jerusalem Post» berichtet. Es sind demnach auch Operationen in Gebieten geplant, in denen Geiseln festgehalten werden.

Netanjahus Büro soll zudem diese Botschaft an Militär-Stabschef Eyal Zamir übermittelt haben:

«Wenn Ihnen das nicht passt, sollten Sie zurücktreten.»

Zamir soll laut Medienberichten eine für Montagabend geplante Dienstreise in die USA kurzfristig abgesagt haben – aufgrund der «grossen Verantwortung, die auf seinen Schultern liegt».

Der Regierungschef werde am Dienstag sein Kabinett einberufen, um eine Entscheidung in dieser Angelegenheit zu treffen, berichten israelische Medien. Eine Stellungnahme der israelischen Regierung liegt zunächst nicht vor.

(hkl, mit Material von t-online)