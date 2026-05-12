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Bonnie Tyler musste nach Herzstillstand reanimiert werden

epa12280378 Welsh singer and composer Bonnie Tyler performs at Maria Pita Square as part of the A Coruna festival, in A Coruna, Spain, 02 August 2025. EPA/Moncho Fuentes
Bonnie Tyler gehört zu den bekanntesten Musikerinnen Grossbritanniens. Bild: keystone

Bonnie Tyler musste nach Herzstillstand reanimiert werden

Die walisische Sängerin Bonnie Tyler (74) kämpft in einem portugiesischen Spital um ihr Leben. Nachdem sie bereits im künstlichen Koma lag, soll sie nach einem Herzstillstand reanimiert worden sein.
12.05.2026, 19:5912.05.2026, 19:59

Tyler hatte sich in Portugal einer Notoperation wegen eines Darmdurchbruchs unterziehen müssen. Das Management gab zunächst bekannt, die Operation sei gut verlaufen. Kurz darauf wurde jedoch bekannt, dass die Sängerin im künstlichen Koma liegt – zuerst von der portugiesischen Zeitung «Correio da Manhã», dann bestätigt auf der offiziellen Webseite der Sängerin.

Nun berichtet die britische Zeitung «The Mirror» unter Berufung auf eine portugiesische Quelle, dass Tyler einen Herzstillstand erlitt, als Ärzte versuchten, sie aus dem Koma zu holen. Eine offizielle Bestätigung des Managements steht noch aus. Laut dem Bericht soll Tyler weiterhin im künstlichen Koma bleiben, bis eine schwere Infektion infolge des Darmdurchbruchs unter Kontrolle gebracht ist.

Freund zeigt sich zuversichtlich

Liberto Mealha, ein Freund der Sängerin, sagte, die Ärzte seien «zuversichtlich», dass Tyler sich vollständig erholen werde. Tyler lebte in den vergangenen Jahren abwechselnd in Portugal und Südwales.

Für 2026 hatte die Sängerin eine Europatournee geplant. Ob und wann diese stattfinden kann, ist derzeit völlig offen.

Jahrzehntelange Karriere

Bonnie Tyler gehört zu den bekanntesten Musikerinnen Grossbritanniens. Mit Songs wie «Total Eclipse of the Heart», «It's a Heartache» und «Holding Out for a Hero» verkaufte sie weltweit Millionen von Tonträgern. Sie war mehrfach für den Grammy nominiert. (mke)

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