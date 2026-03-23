Bei Gastgeber Michael «Bully» Herbig treten zehn Prominente und Comedy-Stars gegeneinander an. Bild: www.imago-images.de

Erste Promi-Namen von siebter «LOL»-Staffel bekannt – wieder mit Hunziker

Mehr «Leben»

Die Entertainment-Grössen Carolin Kebekus, Michelle Hunziker, Max Giermann, Olaf Schubert und Elton machen wieder in der neuen Staffel der Comedy-Show «LOL: Last One Laughing» mit.

Sie sind die ersten Fünf des zehnköpfigen Casts, die Prime Video für die siebte Staffel (Start 14. Mai) verraten hat. Fans der Serie dürften sie bekannt sein, denn eine Sache haben sie gemeinsam: Sie alle haben schon mehrmals mitgespielt.

Moderator Elton kommentierte: «Ich tue es mir noch einmal an. (...) Weil es auch ohne Lachen dann doch Spass macht.» Wer ausserdem teilnimmt, wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben. Zu gewinnen sind 50'000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.

Herbig als knallharter «Laugh-Master»

40 Kameras zeichnen jedes Zucken der Mundwinkel knallhart auf, wer zu oft lacht, ist raus. Bei Gastgeber Michael «Bully» Herbig treten zehn Prominente und Comedy-Stars gegeneinander an. Sie versuchen, gegenseitig ihre Lachmuskeln zu adressieren.

Dabei ist jedes Mittel Recht: von Stand-up über Improvisation bis hin zu vollem Körpereinsatz. Wer selbst lacht oder auch nur schmunzelt, riskiert eine Verwarnung. Nach zwei Verstössen ist Schluss.

Herbig beobachtet jede Regung und entscheidet per Buzzer über Sieg oder Niederlage. Er ist damit mehr als nur ein Showmaster – sozusagen ein «Laugh-Master».

Nach asiatischem Vorbild

Seit dem Start 2021 gehört «LOL» laut Prime Video zu den erfolgreichsten deutschen Prime-Original-Produktionen. Unter anderem wurde die Prime-Exklusiv-Show mit dem Deutschen Comedy Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment. Die deutsche Version basiert auf der japanischen Prime-Video-Show «Documental». (sda/dpa)