Letzter Actionfilm mit Chuck Norris angekündigt – Fans müssen sich gedulden

Auf der ganzen Welt trauern Fans um Kult-Schauspieler Chuck Norris, der im Alter von 86 Jahren verstarb. Ein letzter Film mit ihm wird posthum veröffentlicht, jedoch dauert es bis dahin noch etwas.

Jennifer Ullrich / watson.de

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Jahrzehntelang stand Chuck Norris für kompromisslose Action, harte Kämpfe und ikonische One-Liner. Selbst Menschen, die seine Filme nie gesehen haben, kennen seinen Namen aus unzähligen Internet-Memes.

Obwohl Chuck Norris zuletzt kaum noch vor der Kamera stand, wird er nach seinem Tod noch ein letztes Mal auf der grossen Leinwand zu sehen sein. Und diese Rolle dürfte für viele Fans besonders emotional werden.

«Zombie Plane»: Letzter Film mit Chuck Norris

Wie die «Daily Mail» berichtet, hatte Chuck Norris rund eineinhalb Jahre vor seinem Tod noch Szenen für die Actionkomödie «Zombie Plane» gedreht. Die Aufnahmen entstanden auf seiner Ranch in Texas. Der Film befindet sich aktuell in der Postproduktion und soll 2027 erscheinen.

Produzent Shaked Berenson erklärte, dass Chuck Norris darin eine besondere Rolle übernahm: Er spielte den Leiter einer Geheimdienstorganisation, die aus prominenten Persönlichkeiten besteht. Es handelt sich allerdings nur um einen Cameo-Auftritt – ähnlich wie bei anderen Stars im Film, die ihre bekannten Leinwandfiguren auf die Schippe nehmen.

Berenson beschrieb die Zusammenarbeit mit Chuck Norris als «eine grosse Freude und absolut professionell». Die Familie des Stars sei während der Dreharbeiten ebenfalls vor Ort gewesen. Sogar die berühmten Chuck-Norris-Witze waren am Set angeblich Thema.

Der Produzent verriet, der Schauspieler habe grossen Spass daran gehabt und konnte über sich selbst lachen – eine Eigenschaft, die perfekt zum Ton des Films passt.

Familie trauert um Chuck Norris

Chuck Norris galt über Jahrzehnte als einer der bekanntesten Actionstars Hollywoods. Serien wie «Walker, Texas Ranger» und Filme wie «The Delta Force» machten ihn berühmt. Später wurde er vor allem durch Internet-Memes zu einer Kultfigur. Seine politische Haltung und seine Weltanschauung waren hingegen umstritten.

Im Alter von 86 Jahren ist Norris gestorben. Seine Familie bestätigte, dass er am Donnerstagmorgen nach einem plötzlichen medizinischen Notfall auf Hawaii verstarb. Die Umstände wolle man privat halten, er sei jedoch im Kreis seiner Familie und in Frieden gegangen.

Weiter hiess es in der Stellungnahme, er habe mit Glauben, Zielstrebigkeit und grosser Hingabe für die Menschen in seinem Leben gelebt und Millionen inspiriert.