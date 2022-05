bild: shutterstock / watson

«Was war euer bestes Date und wo? Suche Inspiration ...»

Frage von «Lori»:

Hoi zäme

Ich schreibe aktuell viel mit jemandem online und bald wollen wir uns treffen. Ich möchte gerne was richtig Cooles machen und nicht einfach in eine Bar/Restaurant. Aber jetzt auch nicht Bungeejumping oder sowas. Aber bevor ich jetzt einfach google und Zeug kommt wie «Heissluftballonfahrt», hab' ich gedacht, ich frage einfach euch nach euren besten und coolsten Dates. Da kommen sicher lustige Geschichten zusammen und sicher auch Tipps, wo man mal hin kann. :))

Darum also meine Frage: Wo war euer bestes Date? Und warum fandet ihr es so toll?

Das, was ich bislang am coolsten fand, war eine Wanderung mit einem Date. Aber ich war leider viel unfitter, das war dann manchmal glaub bitz nervig für die schnellere Person.....

Danke und Gruss, Lori

