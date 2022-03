bild: shutterstock / watson

«Ich date einen Mann, den ich super finde – aber nicht attraktiv ...»

Frage von «Umpi»:

Hallihallo meine Lieben!

Also: Ich habe kürzlich einen sehr, sehr tollen Mann kennengelernt. Wir haben uns in einer Bar kennengelernt. Er war mit seinen Freunden unterwegs und ich mit meinen. Bald wurden Tische zusammengerückt und wir hatten es wirklich sehr lustig.

Zu Beginn ist er mir nicht speziell aufgefallen, da er optisch nicht wirklich mein Typ ist. Im Laufe des Abends ist er mir aber immer sympathischer geworden und wir haben uns wirklich gut verstanden und daraufhin auch Nummern ausgetauscht. Seither haben wir uns auch gedatet – er hat charakterlich bisher wirklich ALLES, was mein Herz begehrt, und es passt einfach zwischen uns.

Trotzdem – und ich habe deswegen ein schlechtes Gewissen – finde ich ihn nicht mega attraktiv, er gefällt mir schon, aber halt nicht so, dass es rein vom Optischen her bei mir gefunkt hätte. Nur aufgrund dieser Oberflächlichkeit möchte und werde ich aber sicher nicht aufhören, ihn zu treffen – wäre mittlerweile sogar offen für etwas Festes.

Was ist eure Meinung dazu? Gibt es in der Kommentarspalte Paare, bei denen das anfänglich vielleicht genau so war, und wie hat sich das bei euch weiterentwickelt? Ich hoffe irgendwie sehr darauf, dass bei mir der Fall eintrifft, wo man das Gegenüber automatisch attraktiv findet, wenn man erst Gefühle entwickelt hat.

Und das ist bei mir ja noch ganz in den Anfängen.

Ich freue mich sehr auf euer Feedback! :)

