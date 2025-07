Kaffee gehört bei vielen zum alltäglichen Konsum dazu. Andere holen sich das Koffein hingegen woanders her. Bild: Lavazza

Weisst du, wie viel Koffein diese beliebten Getränke enthalten? Dann beweise es

Wie gesund ist eigentlich Koffein? Eine einfache Frage, auf die es leider keine einfache Antwort gibt. Doch weisst du überhaupt, wie viel davon du täglich konsumierst?

Leo Helfenberger Folge mir

Mehr «Leben»

Temperaturen über 30 Grad und Tropennächte machen uns müde. Der Griff zum kühlen und koffeinhaltigen Getränk im Supermarkt deines Vertrauens ist deshalb besonders im Sommer häufig angesagt. Doch wie viel Koffein enthalten die beliebtesten Booster- und Süssgetränke überhaupt? Hier kannst du schätzen:

Kaffee

Um eine bessere Vergleichsbasis zu schaffen, klären wir erst einmal, wie viel Koffein eigentlich ein durchschnittlicher Espresso (25 Milliliter) hat. Weisst du es?

Je nach Kaffeebohne, Einstellungen und Maschine kann dieser Gehalt natürlich variieren. Grundsätzlich geht man von einem Koffeingehalt von 30 bis 60 Milligramm pro Espresso aus. Und wie sieht es bei diesem Schweizer Kassenschlager aus? Gesucht ist jeweils immer der Koffeingehalt des ganzen Getränkes und nicht pro 100 Milliliter.

In einem normalen Becher Caffé Latte hat es also etwa 1,5-Mal mehr Koffein als in einem Espresso. Doch da geht doch bestimmt noch mehr, oder? Kommen wir zur nächsten Kategorie.

Wie viel Koffein ist gesund? Wie einleitend geschrieben, gibt es auf diese Frage keine einfache Antwort. Für gemässigten Koffeinkonsum konnten bisher keine langfristigen Schäden nachgewiesen werden. Aber was heisst gemässigt? Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) setzt den unbedenklichen Höchstwert für Einzeldosen für gesunde Erwachsene bei 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht an. Über den gesamten Tag sollten nach EFSA nicht mehr als 5,7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht konsumiert werden.

Energy-Drinks

Sie zeichnen sich durch sehr süssen Geschmack aus und werden vornehmlich von eher jüngeren Menschen konsumiert: Energy-Drinks. Doch wie viel Koffein steckt in den Büchsen? Behalte auch hier wieder die Getränkegrösse im Auge!

Alle Energy-Drinks weisen etwa die gleiche Koffein-Konzentration auf. Es sind etwa 30 bis 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Wie viel Koffein du also konsumierst, hängt zum grossen Teil von der Grösse des Getränkes ab. Ab in die nächste Kategorie.

Mate

Der Siegeszug des Mates in der Schweiz spiegelt sich in den vollen Regalen der Supermärkte. Hier kämpfen ganz unterschiedliche Marken und Getränkeformen um die Vorherrschaft unter den Konsumentinnen und Konsumenten. Doch unterscheiden sie sich im Koffeingehalt?

Hier gibt es tatsächlich Unterschiede. Eine Dose (330 Milliliter) El Tony Mate enthält gleich viel Koffein wie ein halber Liter Puerto Mate. Eine Flasche Club Mate hat sogar noch etwas mehr Koffein und entspricht zwei bis drei Espressi.

Süssgetränke und weitere

Doch auch beliebte Süssgetränke enthalten Koffein – oder etwa nicht? Schauen wir mal:

Das originale Coca-Cola von heute enthält rund 10 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Im Rivella Rot ist tatsächlich kein Koffein zu finden. Und wie sieht es mit dieser etwas anderen Reihe im Kühlregal aus?

In diesem Vergleich hat die Nocco-Reihe tatsächlich den höchsten Koffeingehalt pro Getränk. Hier alle Resultate:

Resultate

Auf so viel Koffein (Milligramm pro Getränk) wurden die verschiedenen Produkte im Schnitt geschätzt:

Ergebnisse

Und so viel Koffein haben die Getränke wirklich:

Nocco Pfirsich: 180 Milligramm Monster Energy: 169 Milligramm Red Bull: 114 Milligramm Club Mate: 100 Milligramm M-Budget Energy Drink: 80 Milligramm Puerto Mate: 80 Milligramm Emmi Caffé Latte Macchiato: 80 Milligramm El Tony Mate: 76 Milligramm Prix Garantie Energy Drink: 75 Milligramm Espresso: Bis zu 60 Milligramm Coca-Cola: 33 Milligramm Rivella: 0 Milligramm