Wissen wir wirklich, was in den Getränken steckt, die wir tagtäglich konsumieren? Die Befragung zum Koffein hat gezeigt, dass wir häufig unterschätzen, wie viele Milligramm tatsächlich in den Getränken enthalten sind. So wurde fast bei allen abgefragten Produkten der Koffeingehalt tiefer geschätzt, als er wirklich ist.

Beim stärksten Getränk – Nocco – wurde im Schnitt gar geschätzt, dass es nur gerade 65 Milligramm enthält. Tatsächlich stecken aber 180 Milligramm drin. Mit 127 Milligramm haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Koffeingehalt des Monster-Energy-Drinks im Schnitt am höchsten eingeschätzt, dieser beträgt aber 169 Milligramm. Die komplette Auswertung findest du in der oben verlinkten Story. Und diesen Kommentar auch:

Natürlich können wir auch über den Zuckergehalt sprechen. Doch zuerst musst du schätzen, wie viel Gramm Zucker die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für einen Tagesbedarf von 2000 Kalorien empfiehlt:

Laut dem Bundesamt für Gesundheit konsumieren Schweizerinnen und Schweizer im Schnitt 100 Gramm pro Tag. Das ist doppelt so viel, wie die WHO empfiehlt. Sehr viel Zucker wird denn auch hierzulande über Getränke konsumiert. Doch weisst du, wie viel diese beliebten Tropfen enthalten? Schätze hier mit:

Cola

Coca-Cola ist wohl DAS Süssgetränk schlechthin. Wie der Vergleich zeigt, haben die verschiedenen Limonaden aber auch unterschiedlich viel Zucker drin. Bei einem halben Liter Cola hat man seinen Tagesbedarf an Zucker in den meisten Fällen bereits gedeckt. Kommen wir zur nächsten Kategorie:

Eistee

Auch hier zeigt sich wieder: Wer weniger Zucker konsumieren will, sollte die Nährwerte der verschiedenen Eistees gut studieren.

Vitamin-Wasser

Ähnlich wie Mate-Getränke scheinen aktuell auch verschiedene Vitamin-Wasser im Trend zu sein. Doch wie viel Zucker enthalten sie?

Wie die Zahlen zeigen, ist auch hier Vorsicht geboten. Mit den ganzen Vitaminen und Mineralien nimmt man bei diesen Getränken auch einiges an Zucker zu sich.

Koffein-Getränke

Schauen wir uns einige Produkte aus der Koffein-Liste an. Wir starten mit diesem Kassenschlager:

Und wie schlägt sich der Energy-Drink mit anderen koffeinhaltigen Getränken?

Dieser Vergleich zeigt: Alle drei Getränke enthalten eine Menge Koffein, aber nicht alle enthalten gleich viel Zucker. Nocco enthält ausschliesslich künstlichen Zucker (Sucralose).

Weitere Süssgetränke

Wenden wir uns weiteren Kassenschlagern zu:

Überraschend viel Zucker enthält Sinalco. Mit 53 Gramm pro Getränk ist dabei sogar der Tagesbedarf vieler Menschen nach WHO überschritten.

Resultate

Auf so viel Zucker (Milligramm pro Getränk) wurden die verschiedenen Produkte im Schnitt geschätzt:

Ergebnisse

Und so viel Zucker beinhalten die Getränke wirklich: