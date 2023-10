Bild: Shutterstock

«Wie spreche ich meinen Fitness-Crush an, ohne peinlich zu sein?»

Frage von Claudine:

Hellooooo

Ich habe ein kleines, nein, eigentlich ein grosses Problem. Da ist dieser Typ im Fitness-Center, bei dem ich immer ins Schwitzen komme – und das liegt nicht nur am Work-out, glaubt mir. Höhö. Hö. Er ist wie ein griechischer Gott mit einem Sixpack und Armen, die locker drei von mir tragen könnten. Ich bin schon beim Gedanken an eine Konversation mit ihm nervös. Ich meine, ich bin die, die sich regelmässig beim Dehnen verrenkt und einmal mit dem Gesicht voran von diesem Laufband gefallen ist. Also ja, elegant ist anders.

Jetzt zur Frage: Wie spreche ich ihn an, ohne dabei wie ein totaler Creep zu wirken? Ich habe Angst, dass ich wieder irgendetwas total Peinliches mache. Und ich finde mich eh nicht in seiner Liga – wenn er eine 10 ist, bin ich eine solide 5, an guten Tagen vielleicht eine 6. Habt ihr irgendwelche Tipps für das Ansprechen? Und nein, «Sei einfach du selbst» zählt nicht, weil «ich selbst» wahrscheinlich etwas Dummes sagen oder tun würde.

Danke im Voraus!

