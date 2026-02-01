recht sonnig
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Simona Waltert überrascht gegen frühere Topspielerin

Sport-News

Waltert überrascht gegen frühere Topspielerin +++ Drei Spielsperren für Super-League-Trio

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
01.02.2026, 20:0002.02.2026, 13:22
Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
«Der beste aller Zeiten werden» – Alcaraz schlägt Djokovic und macht Jagd auf ihn
Carlos Alcaraz, die Weltnummer 1, fügt Novak Djokovic in Melbourne die erste Finalniederlage bei. Mit 22 Jahren und 272 Tagen schafft er den Karrieren-Grand-Slam. So jung war noch keiner so erfolgreich.
Nach 3:04 Stunden stand der 2:6, 6:2, 6:3, 7:5-Sieg von Alcaraz fest. Danach wurden Nettigkeiten ausgetauscht - eigentlich nicht Nettigkeiten, sondern überschwengliche Komplimente. Alcaraz lobte Djokovic, den aktuellen Tennis-GOAT («Greatest of all Time»), über den grünen Klee und bedankte sich für die äusserst ehrlichen Worte, die Djokovic zuvor an der Zeremonie als grossartiger Verlierer gesagt hatte.
Zur Story