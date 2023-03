bild: shutterstock / watson

«Er hat sich null Mühe gegeben und ist nach 1 Minute schon gekommen!»

Frage von Trinitia:

Ich habe vor drei Wochen einen coolen Typen kennengelernt, wir haben uns zweimal getroffen und jeden Tag geschrieben. Vorgestern war ich bei ihm eingeladen und es kam zum Sex. Der Sex war sehr enttäuschend, da er mich nie intim berührt hat. Ich hingegen habe mich leidenschaftlich bemüht, nahm ihn in den Mund usw. Als wir Sex hatten, ist er nach einer Minute gekommen. Er hat sich kurz entschuldigt. Danach war die Situation nur komisch.

Die Leichtigkeit und der herzliche Umgang waren weg. Ich bin danach auch gegangen. Ich fühle einen sooo starken Ekel. Ich kann kaum mehr essen. Ich fühle mich als Frau dermassen entwürdigt. Wie kann ein Mann im 21. Jahrhundert so egoistisch sein? Er hat mich nicht einmal unten angefasst. Wenn er sich wenigstens gemeldet hätte, würde ich mich nicht so beschmutzt fühlen. Ich habe ihm offen gesagt, dass ich keine ONS will und auch keine habe – und genau das ist jetzt eingetreten. Wie gesagt, er meldet sich nicht. Wie soll ich damit umgehen? Wir sind beide Ende Dreissig, Gopf!

