bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Welche Anzeichen deuten darauf hin, dass ich betrogen werde?»

Frage von Teddy:

Liebe Community

Ich habe panische Angst davor, verlassen zu werden. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben so richtig verliebt und möchte diese Beziehung auf keinen Fall in den Sand setzen. Ich tue wirklich alles dafür, dass das klappt! Wir sind seit jetzt knapp 6 Monaten zusammen und es läuft, glaube ich, alles ganz gut. Aber manchmal beschleicht mich der Verdacht, dass eben doch etwas nicht stimmen könnte … Ab und zu legt meine Freundin sofort das Handy weg, wenn ich hinter ihr durchlaufe. Oder sie sagt mir spontan und ohne richtigen Grund ab, einfach, weil sie müde ist oder noch Haushalt machen muss. Sind das schon die ersten Anzeichen?

Was deutet darauf hin, dass ich betrogen werde? Ich hatte vorher noch keine Freundin und will nicht jetzt schon alles wieder kaputt machen. Sie hat mir schon oft gesagt, ich soll mal etwas entspannter werden. Aber das ist nicht so einfach.

Ah ja, ich bin 31 Jahre alt und hatte davor einfach ein paar Techtelmechtel, aber nichts Ernsthaftes, darum ist es mir so wichtig, dass das gut geht.

Danke für eure Tipps.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!