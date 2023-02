bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Hatte mein erstes Date seit 5 Jahren – es war ein Desaster!»

Frage von Ron:

Liebe Leute

Ich bin seit 5 Jahren Single. Ich hatte eine richtig schlimme Trennung von meiner Ex, mit der ich 15 Jahre lang zusammen war. Ich habe lange gebraucht, bis ich mich endlich wieder auf jemanden einlassen konnte. Letztes Wochenende war es also so weit: Ich hatte mein erstes Date. Nach fünf Jahren! Und es war ein absolutes Desaster …

Ich habe vorher mit der Frau ein bisschen geschrieben, wir haben uns online kennengelernt. Sie schien nett und hübsch und ich dachte mir, komm, jetzt ist der Moment, jetzt traust du dich wieder mal in eine Bar und auf ein Date! Das wird schon! …

Es wurde nicht.

Es fing schon damit an, als sie hereinkam: Ich habe sie nicht erkannt. Sie sah überhaupt nicht aus wie auf ihren Bildern. Nicht mal annähernd. Ich glaube sogar, das war eine andere Person auf den Fotos. Darauf angesprochen meinte sie nur, dass sie ihre Haarfarbe gewechselt hätte, sonst aber nichts (lasst mich euch sagen: Die Haarfarbe war mehr oder weniger das Einzige, das gestimmt hat).

Danach ging es weiter: Sie hat nur Champagner bestellt, in der Annahme, dass ich das alles am Schluss ja bezahle. Aber nach dem dritten Glas und ununterbrochenem Geschwafel und Gekichere ohne Grund hatte ich ehrlich gesagt genug und habe gesagt, dass ich nun gehen würde, ich wäre müde.

Ihre Antwort war, ja o. k., wir könnten jetzt schon gehen, aber sie müsse noch kurz aufs WC, ich könne in der Zwischenzeit ja bezahlen. Dann musste ich nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt hatte, gaaaanz laaaaaangsam. Und zwar, dass ICH gehe. Nicht wir. Und dass ich auch ihren Champagner nicht bezahlen würde.

Dann hat sie mir eine Ohrfeige gegeben.

???

Wie gesagt: Ich war sehr lange nicht mehr auf einem Date. Aber: Läuft das jetzt neuerdings so ab? Wirklich? Oder hatte ich einfach nur sehr viel Pech???

