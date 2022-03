bild: shutterstock / watson

«Wisst ihr, ob eure Eltern schon mal fremdgegangen sind oder so?»

Frage von «Livio98»:

Hoi zäme!

Ich habe eine allgemeine Frage, die ich gerne in die Runde werfen möchte. Und zwar interessiert es mich, ob ihr wisst, wie die Beziehung eurer Eltern eigentlich so ist? Wisst ihr, ob sie sich betrogen haben oder so?

Meine Eltern sind beispielsweise seit über 20 Jahren verheiratet. Aber ich habe irgendwie keine Ahnung, ob sie sich in dieser Zeit schon mal betrogen haben, ob es ernsthafte Liebeskrisen gab, ob andere Menschen sie in der Ehe verunsichert haben, ob sie sich fremdverliebt haben etc. etc. – ich habe wirklich keinen Blassen!

Das ist mir erst kürzlich bewusst geworden, als ein Kollege erzählte, dass seine Mutter fremdgegangen sei, als er noch ganz klein war, und dass sein Vater das noch immer nicht ganz überwunden hätte (sie sind zusammengeblieben, aber offenbar ist es an jedem Familienfest nach ein paar Bier zu viel Thema …).

Wie sieht das bei euch aus? Reden eure Eltern mit euch über ihre Beziehung? Oder erst im Erwachsenenalter?

Nimmt mich einfach wunder! Danke für eure Antworten!

PS: Ich werde meine am Sonntag fragen!

