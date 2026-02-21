Vertical-Dramas locken Millionen von Zuschauenden an. Bild: IMDB

Quantität über Qualität: Wie cringe Vertical Dramas ein Millionenpublikum unterhalten

In Hollywood wird seit einiger Zeit auf die Produktion von Hochformat-Videos gesetzt. Eine Katastrophe für Filmliebhaberinnen und Filmliebhaber.

«Kidnapped by the Mafia Boss», «My Billionaire Husband's Brother» oder «A Vampire in the Alpha's Den». Das sind alles Titel von sogenannten Vertical-Dramas. Ein Genre, das in den letzten Monaten an extremer Popularität gewonnen hat – und das obwohl die Qualität der Miniserien mehr als zu wünschen übrig lässt.

Vertical-Dramas sind, wie der Name es bereits verrät, Dramen im Hochformat. Wie Reels und Short-Videos wurden sie für den Konsum auf dem Handy produziert. Im Gegensatz zu normalen Social-Media-Videos sind es aber ganze Filme – aufgeteilt in Snippets, die nicht länger als eine Minute dauern. Anschauen kann man sich die «Serien» auf dutzenden verschiedenen Apps wie DramaBox, ReelShort oder Shortmax.

Cliffhanger alle 60 Sekunden

Die Apps sind nicht nur vom Design her alle ähnlich, sondern funktionieren auch allesamt gleich: Man sucht sich eine Story aus und kann die ersten vier bis acht Snippets gratis anschauen. Danach stösst man auf eine Paywall und muss entweder mehrere Tage warten, um weiterzuschauen, oder für die Freischaltung bezahlen. Eine «Serie» hat dabei meist um die 50 «Episoden».

Dies sind alles verschiedene Apps für Vertical-Dramas. linkedin

Doch, von was handeln die Vertical-Dramas überhaupt? Die Storys sind fast ausschliesslich Liebesgeschichten, erzählt aus der Sicht der weiblichen Hauptfigur. Und sie sind alle gespickt mit billigen Klischees. Ob «Enemies to Lovers», «Fake Dating» oder «Love Triangle» jede Geschichte deckt einen anderen ausgelutschten Trope ab. Besonders beliebte Themen sind dabei Vampire und Werwölfe, Mafia-Bosse oder Milliardärsfamilien. In beinahe jeder Geschichte kommen auch Klischee-Figuren wie das Mean Girl, der unsichere Nerd oder ein verruchter Badboy vor.

Millionen von Views

Zu sagen, dass Vertical-Dramas schlecht geschrieben sind, wäre eine Untertreibung. Die Storylines scheinen direkt aus dem Kinderzimmer einer 12-Jährigen zu stammen, die zum ersten Mal die «Bravo»-Foto-Love-Story gelesen hat und sich nun selbst der Literatur widmen möchte. Ähnlich low-budget sind zudem der Schnitt, die Kostüme und die Sets. Und trotzdem ziehen die Apps Millionen von Menschen an. Die Story mit dem Titel «Snatched A Billionaire to Be my Husband» etwa hat über 190 Millionen Views. Ja, MILLIONEN!

Doch wenn die Geschichten so schlecht sind, wieso wersie dann überhaupt angeschaut? Ganz einfach, sie sind genau so produziert, dass man hängen bleibt. So gibt es am Ende jeder 60-Sekunden-Folge einen dramatischen Cliffhanger. Zudem sind die Plots oft so absurd, dass man irgendwie wissen will, wie es weiter geht, obwohl man dabei total abcringed. Man betreibt sogenanntes hate-watching. Das heisst man schaut zu, um sich über Klischees, schlechte schauspielerische Leistungen oder inhaltliche Schwächen lustig zu machen. In den Kommentaren zu den Vidoes liest man so auch oft: «Wieso habe ich mir das angeschaut?» oder: «Ich hasse jede Sekunde, die ich hier verbringe.»

Milliarden-Business

Dieses hate-watching macht sich für die Firmen hinter den Apps bezahlt. Ist man nämlich erstmals in der Story drin, ist es schwierig, aufzuhören. Und dann kommt die Paywall. Für die nächste Folge muss man 60 Coins zahlen. Coins sind die Währung der Apps und sind nur da, um zu verschleiern, dass man reales Geld ausgibt. 60 Coins entsprechen in den meisten Fällen rund 60 Rappen. Das ist für viele so wenig Geld, dass man schnell mal Apple Pay öffnet. Tut man dies aber für alle 50 Folgen, hat man einfach so mal 15 Franken ausgegeben. Für einen schlechtproduzierten Verticalfilm.

Bei solchen Ausgaben spricht man von Micropayments, die oft aus einem Impuls für einen Dopamin-Kick getätigt werden. Und genau mit dem Versprechen nach einem Dopamin-Kick macht man die Zuschauenden fast schon süchtig nach der nächsten Folge.

Vertical-Dramas kommen ursprünglich aus China und wurden extra dafür produziert, um sie zwischendurch auf dem Handy schauen zu können. Laut dem Guardian sind die Einnahmen von Kurzformat-Dramen in China von 2021 bis 2024 von 500 Millionen auf sieben Milliarden US-Dollar gestiegen.

Quantität über Qualität

Aber nicht nur für die Vertreiberfirmen lohnt sich das Produzieren solcher Vertical-Dramas. Auch für die Schauspielbranche eröffnen die Short-Formate neue Möglichkeiten. Wie der Guardian ebenfalls schreibt, können solche Dramen in unter einer Woche geschrieben werden. Auf den meisten Webseiten ist ersichtlich, dass die Skripts zwar nicht mit künstlicher Intelligenz angefertigt werden, man aber KI nutzt, um herauszufinden, welche Storys und Plotlines Userinnen und User am liebsten konsumieren. Ebenfalls in etwa fünf Tagen werden die Skripte dann mit den Schauspielenden und zwei Kameras gedreht. In nur zehn Tagen kann so ein ganzer Film produziert werden. Dabei gilt immer: Quantität über Qualität.

Trotzdem schaffen die Formate Rollen für Schauspielende, Filmschaffende und andere Crewmitglieder, die es sonst nicht geben würde. Ein Fluch und ein Segen für die Branche. So gibt es viele talentierte Schauspielende, die an solchen Drehs teilnehmen, weil sie sonst keine Rolle im total überfüllten Schauspiel-Pool finden. Es kann ihnen helfen, Erfahrungen auf einem richtigen Set zu sammeln, sich damit über Wasser zu halten und ihre Bekanntheit in der Branche zu steigern.

Weil die Drehzeiten so extrem kurz sind, fehlt aber oft die Zeit, um sich am Set richtig kennenzulernen. Gerade bei Intimenszenen – von denen es reichlich gibt – kann dies dazu führen, dass die Schauspielenden nicht richtig geschützt werden. Intimcoaches sind nämlich auch an professionellen Sets eher eine Seltenheit. Das hat etwa der Schauspieler Cameron Porras bestätigt, der schon in über zehn Vertical-Dramas mitgespielt hat. Der 27-Jährige fühlte sich an mehreren Sets unwohl und fand viele Szenen «zu intim». Auf seinem TikTok-Kanal gibt er auch offen zu, dass ihm viele der Rollen peinlich sind.

Trotzdem hat das Model auf Social Media knapp 1,5 Millionen Followerinnen und Follower, die grösstenteils von den Vertical-Dramas kommen.