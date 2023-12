bild: shutterstock/watson

«Er will mit mir und seiner ganzen Grossfamilie in die Ferien – help!»

Frage von Lele:

Oh mein Gott, Leute, ich brauche wirklich eure Hilfe!

Also, ich bin jetzt seit circa 7 Monaten mit meinem Freund zusammen, und er hat mir kürzlich vorgeschlagen, dass wir gemeinsam mit seiner GANZEN Grossfamilie in die Ferien fahren sollten/könnten/dürfen/wasauchimmer. Ich rede hier von Onkeln, Tanten, Cousins, Cousinen – dem vollen Programm! Ich bin total überfordert und habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst vor dieser «Familienzusammenführung».

Ich meine, wir sind gerade mal seit ein paar Monaten zusammen! Ausserdem bin ich eher der Typ, der Ferien in kleinem Rahmen bevorzugt. Was, wenn sie mich nicht mögen? Was, wenn ich keine Privatsphäre habe? Wie soll ich mich verhalten? Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir Tipps geben, wie ich diese mega stressige Situation meistern kann?

Nicht hinfahren ist übrigens keine Option, er war schon völlig eingeschnappt, als ich gefragt habe, ob er mich da wirklich dabeihaben will ... Das ist offenbar Tradition bei ihnen, dass die das alle paar Jahre machen und wenn ich nicht mitgehe, nimmt er mir das glaub wirklich übel. Help.

