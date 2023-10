Bild: Shutterstock

«Ich will keine Blowjobs geben – er findet es ‹das Letzte›»

Frage von Nora:

Hallo, liebe Community

Ich bin seit etwa zwei Jahren mit meinem Freund zusammen. Wir haben eine meist liebevolle Beziehung, aber ein Thema sorgt immer wieder für Spannungen zwischen uns: Er erwartet regelmässig Blowjobs, aber ich fühle mich dabei einfach nicht wohl. Es ist nicht so, dass ich es noch nie probiert hätte. Ich habe es versucht, aber jedes Mal, wenn ich es tue, fühle ich mich währenddessen, aber auch danach unwohl. Ich mag das einfach nicht, es erregt mich nicht und ich fühle mich «benutzt».

Mein Freund ist jedoch der Ansicht, dass es «das Letzte» ist, wenn ich ihm diese Freude niemals mehr machen möchte. Er nimmt es fast als persönliche Beleidigung auf und sagt, ich würde seine Bedürfnisse nicht berücksichtigen.

Ich fühle mich hin- und hergerissen. Auf der einen Seite möchte ich, dass er glücklich ist, aber auf der anderen Seite will ich mich nicht selbst verleugnen. Blowjobs mögen ja sein Bedürfnis sein, da kann ich auch einfach sagen, es ist mein Bedürfnis, KEINE Blowjobs zu geben. Und jetzt? Eben ... Sackgasse und Streitereien.

Wie geht man mit solchen Situationen um? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann Ratschläge für eine Lösung geben?

Und eines vorweg, ich fühle damit nicht wohl, dass er einfach für Blowjobs zu jemand anderem gehen soll. Bringt ihn gar nicht erst auf diese Idee, danke ...

