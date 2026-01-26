Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser feierten gegen die Brooklyn Nets einen souveränen 126:89-Sieg. Für die Clippers ist es der achte Erfolg in den letzten neun Spielen. Der Freiburger Rookie Niederhäuser wurde während sieben Minuten eingesetzt, er verbuchte vier Punkte und zwei Rebounds.
Entscheidend für den Sieg der Clippers war Kawhi Leonard, der 28 Punkte erzielte. Die Kalifornier zogen so bereits im zweiten Viertel auf bis zu 38 Punkte Vorsprung davon und sicherten sich den Sieg mühelos. (riz/sda)
