Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Meine Freundin muss beim Sex immer mega laut loslachen ...»

Mehr «Leben»

Frage von Leon:

Hello!

Ich habe ein ... nennen wir es interessantes Problem: Meine Freundin und ich sind seit drei Jahren zusammen und es läuft alles eigentlich rund – allerdings gibt es da diese eine Sache, die immer wieder für Lacher, aber auch für ein bisschen Frust sorgt bei mir ...

Sie lacht immer, wenn wir Sex haben! Nicht nur so ein kleines Kichern, sondern richtig herzhaftes Lachen. Mega, mega laut. Und irgendwie langsam auch unangenehm. Am Anfang fand ich das ja noch ganz süss und dachte, sie wäre einfach glücklich und entspannt. Aber mit der Zeit hat es mich dann doch verunsichert. Ich meine, was genau ist so lustig an meiner Schlafzimmer-Performance? Habe ich eine unsichtbare Clownsnase auf, von der ich nichts weiss? Oder vielleicht eine geheime Stand-Up-Comedy-Show verpasst? Ich habe sie natürlich darauf angesprochen und sie meinte, dass es nichts mit mir zu tun hat und dass sie einfach glücklich ist und das Lachen ein Zeichen dafür ist, dass sie sich wohlfühlt.

Trotzdem frage ich mich manchmal, ob ich etwas falsch mache oder ob es da irgendwas gibt, das sie mir nicht sagt. Habt ihr so eine Situation schon mal erlebt? Gibt es noch mehr Menschen da draussen, die sich während des Sex kaputt lachen?

Das Ganze wird besonders interessant, wenn wir versuchen, neue Dinge im Bett auszuprobieren. Letztens hatte ich die brillante Idee, sie mit einem sexy Tanz zu überraschen. Na ja, das endete in einem Lachkrampf und wir haben den Rest des Abends über alles Mögliche geredet – ausser über den Tanz.

Muss ich das Lachen einfach akzeptieren und es als Zeichen ihrer Freude sehen? Oder gibt es vielleicht Techniken oder Strategien, wie wir das Lachen auf ein gesünderes Mass reduzieren können? Das ist doch nicht ... normal irgendwie? Ich kann mich auf alle Fälle nicht daran gewöhnen und finde es je länger je komischer und ich hab langsam aber sicher auch gar keinen Bock mehr, mit ihr zu schlafen, um dann einfach ausgelacht zu werden ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage: Abschicken

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!