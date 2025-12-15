Bild: Shutterstock

«Seit unserem Umzug machen uns meine Eltern das Leben schwer»

Frage von M&M:

Hallo zusammen,

mein Mann und ich sind von der Schweiz in ein neues, weit entferntes Land gezogen, und obwohl wir unser Leben hier lieben, machen uns meine Eltern das Leben schwer. Sie sind mit unserem Umzug nicht einverstanden und üben ständig Druck auf uns aus, zurückzukommen.

Auch wenn es nicht direkt angesprochen wird, ist es zu einer unterschwelligen Stimmung in unseren Gesprächen geworden. Vor allem meine Mutter hat es schwerer als mein Vater, oder zumindest spricht sie ihre Gefühle öfter aus. Das Schwierigste daran ist, dass ich sie über alles liebe und meine ganze Familie schrecklich vermisse.

Aber wir sind hier wirklich glücklich, und im Moment müssen wir das tun, was für uns und unsere Karrieren gut ist. Die Schuldgefühle und die Belastung für unsere Beziehung sind allgegenwärtig. Wir haben versucht, unsere Gefühle zu erklären, aber es fällt ihnen schwer, das zu akzeptieren.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie sind Sie mit dem Druck Ihrer Familie umgegangen, zurückzuziehen, und haben dabei dennoch eine gute Beziehung aufrechterhalten?

Ich wäre für Tipps, wie man mit solchen Gesprächen umgeht, sehr dankbar. Vielen Dank!

