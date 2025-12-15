wechselnd bewölkt
Rat der Weisen

«Seit unserem Umzug machen uns meine Eltern das Leben schwer»

15.12.2025, 10:4115.12.2025, 10:41

Frage von M&M:

Hallo zusammen,

mein Mann und ich sind von der Schweiz in ein neues, weit entferntes Land gezogen, und obwohl wir unser Leben hier lieben, machen uns meine Eltern das Leben schwer. Sie sind mit unserem Umzug nicht einverstanden und üben ständig Druck auf uns aus, zurückzukommen.

Auch wenn es nicht direkt angesprochen wird, ist es zu einer unterschwelligen Stimmung in unseren Gesprächen geworden. Vor allem meine Mutter hat es schwerer als mein Vater, oder zumindest spricht sie ihre Gefühle öfter aus. Das Schwierigste daran ist, dass ich sie über alles liebe und meine ganze Familie schrecklich vermisse.

Aber wir sind hier wirklich glücklich, und im Moment müssen wir das tun, was für uns und unsere Karrieren gut ist. Die Schuldgefühle und die Belastung für unsere Beziehung sind allgegenwärtig. Wir haben versucht, unsere Gefühle zu erklären, aber es fällt ihnen schwer, das zu akzeptieren.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie sind Sie mit dem Druck Ihrer Familie umgegangen, zurückzuziehen, und haben dabei dennoch eine gute Beziehung aufrechterhalten?

Ich wäre für Tipps, wie man mit solchen Gesprächen umgeht, sehr dankbar. Vielen Dank!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

42 Kommentare
Patho
15.12.2025 10:58registriert März 2017
Eine gesunde (!) Portion Egoismus ist im Leben nötig, es ist euer Leben, da trefft ihr alleine die Entscheidung, wo und wie ihr es leben wollt.
Eure Eltern können natürlich Wünsche äussern, aber entscheiden tut alleine ihr. Macht ihnen das klar.

Es ist wie mit dem Enkel bekommen. Klar können sich Eltern Enkel wünschen, ein Recht Enkel zu bekommen hat allerdings niemand, diese Entscheidung liegt nicht bei den allfälligen Grosseltern...
523
schnittertod
15.12.2025 11:08registriert September 2018
Aus eigener Auswandererfahrung: es braucht viel Zeit auf beiden Seiten.
Bei mir hat das Entspannung gebracht:
1. Eltern unbedingt einladen, damit sie sich selber ein Bild des neuen Ortes machen können (und euch dort glücklich sehen). Wie lebt ihr, wie sieht die Wohnung aus, etc.
2. Regelmässig nach Hause reisen, v.a. für Geburtstage oder Familienfeiern. Bei mir sind das zwei-drei Mal pro Jahr (Mutter Geburtstag, Weihnachten und ev im Sommer).
3. Es braucht so viel mehr Zeit, als man denkt, bis sich alles einpendelt und normalisiert. Auch bezüglich Heimweh. Aber es wird besser!
430
haraS
15.12.2025 11:31registriert Januar 2023
Sagt ihnen direkt, sie sollen aufhören Druck auszuüben. Dass dies mehr Distanz zwischen euch schafft statt Nähe. Wenn der bestehende Kontakt immer wieder so unangenehm ist, hat man automatisch einfach weniger Kontakt. Viel Glück!
373
